原标题：海澜之家探索数字化转型发展，上半年度营收95亿元，研发费用同比增长逾六成

8月25日，海澜之家集团股份有限公司（以下简称“海澜之家”或“公司”）发布2022年中报，报告显示，公司实现主营业务收入95.16亿元，归母净利润12.76亿元，其中研发费用8202万元，较去年同期增长60.25%。

公司高度重视信息化的投入，不断完善覆盖产业链全过程的信息系统。目前，公司的信息系统，已经实现了从供应商信息到产品研发、入库，从仓储数据、货品调配再到门店销售的信息全覆盖，建立了大数据系统，保持整个产业链的信息畅通。

自2012年起，公司便开启了数字化转型之路，持续打造柔性供应链体系，更快、更精准满足消费需求。集团数字化信息管理系统日益完善，产品研发数据管理、供应链管理及零售运营管理三大数字化平台高效运营、赋能上下游，同时也起到反哺产品建设的作用。依托庞大的门店数量，针对消费数据，建立分析模型，预测分析销售缺口，洞察消费偏好，提升门店运营效率的同时，用大数据驱动产品企划与设计研发环节。此外，公司积极培育和引进“强开发、强快反”能力的优质供应商，通过“快速补单、快速上新”的方式不断补充货品，快速响应市场需求，提高货品动销率，形成供应链核心竞争力。

2021年，公司对全流程信息化进行了综合重构升级优化，在采销协同、业财一体等方面突破原有架构，数字化跟踪管理线上、线下销售数据，以信息技术赋能设计研发、供应链管理、终端运营等业务全流程，实现各部门快速协同，打造高效的业务运营体系，为未来发展和综合能力竞争提供技术支撑。

此外，公司正在筹备创研中心建设，开展前瞻性、全局性和综合性的服饰战略问题研究，为寻求新消费切入口和消费新方式提供有效、智能、创新、宏观的决策和管理。为此，集团将积极与行业知名高等学府、科研机构合作，共同探索新材料、新工艺、智能制造等命题的研发与应用，通过创新和技术升级来不断完善产品质量和服务水平，提升行业竞争力。

(责编：曹淼、李源)

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