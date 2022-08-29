人民网北京8月29日电 （记者李栋）眼下，秋粮生产陆续进入中后期，也是产量形成的重要阶段，各粮食主产区千方百计抓好抗旱减灾确保秋粮丰收。

临时翻水站轰轰作响，源源不断地将水抽提到高处灌溉渠，渠道两侧的水稻长势喜人。在安徽省天长市汊涧镇汊北村，机电排灌总站大显身手。

“今年降雨偏少，库塘底水严重不足，秋粮作物急需抗旱补水。多亏了机电排灌总站的大力支持，调运移动设备、架设临时泵站，打通了提水灌溉的‘最后一米’。”天长市水利局局长李玉宝说。

据统计，安徽省机电排灌总站支援架设的5处临时翻水站，共调配移动设备21台套、总功率1500千瓦、总流量9.3立方米每秒，每天可抽水80余万立方米，受益农田达10余万亩。

“这段时间太旱了，部分玉米有卷叶现象。”在河南省长葛市石象镇古佛寺村田间，种粮大户谭亚柱正用卷盘式喷灌机浇水。

谭亚柱今年种植秋粮1600亩，其中大豆玉米带状复合种植800亩，受干旱影响，部分玉米叶片有些枯黄，大豆叶片上满是被虫吃的圆孔，有些豆棵结荚较少。

“干旱条件下，易加重虫害发生，应加强预测预报，早发现早防治。”当地农技工作人员朱伟说，针对出现旱情的田块，要及时灌溉补墒，提高土壤湿度，防止高温干旱叠加，减轻高温造成的危害；针对长势偏弱的田块，追施叶面肥，提高玉米高温热害耐受性，保绿防衰，促进灌浆。

近期，农业农村部等四部门印发紧急通知，要求毫不放松抓好抗高温热害干旱夺秋粮丰收。

要通过充分发挥农业、水利、气象等专业技术力量作用，科学指导抗御高温热害干旱。组织基层干部和农技人员下沉到抗灾减灾一线，带技术带物资蹲点包片，到乡到村到户强化针对性技术指导服务；通过发挥农业12316热线电话和三农微信公众号作用，及时解答生产经营主体抗高温热害干旱遇到的技术问题。

此外，要求用好社会化服务补贴资金和种粮农民一次性补贴，支持落实秋粮“一喷多促”等措施，做好抗灾救灾和灾后生产恢复所需物资调剂调运，满足农业生产救灾需要。

当前，距离秋粮陆续收获还有不到一个月的时间。最新农情调度显示，当前南方地区中稻，东北地区玉米、中稻以及黄淮海地区夏玉米都正陆续灌浆。

全国农业技术推广服务中心总农艺师王积军表示，南方地区要积极应对高温干旱，同时要预防旱涝急转。近期通过组织线上培训班等方式，动员各级农技推广部门，深入一线分类指导，确保各项技术措施落实到位，千方百计夺取秋粮丰收。

(责编：鲁婧、高雷)

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