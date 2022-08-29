人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

规范使用地图，一点都不能错！2022版标准地图来了

2022年08月29日17:10 | 来源：人民网
小字号

人民网北京8月29日电 （记者余璐）2022年8月29日是第19个全国测绘法宣传日，8月26日至9月1日是国家版图意识宣传周。今天，2022年测绘法宣传日暨国家版图意识宣传活动周主场活动在北京举行，今年活动周的主题为“规范使用地图 一点都不能错”。

国家版图是一个国家行使主权和管辖权的疆域，是国家主权与领土完整的象征。地图是国家版图最主要的表现形式，反映国家的主权范围，具有严肃的政治性、严密的科学性和严格的法定性。

在主场活动现场，646幅2022年版标准地图和参考地图正式发布。其中，标准地图20幅，包括中文版中国地图6幅、英文版中国地图14幅，参考地图626幅。参考地图是根据地图内容的系统性、实用性、现势性等特点，由地方自然资源主管部门提供，列入标准地图服务系统中。用户可通过自然资源部官方网站和国家地理信息公共服务平台“天地图”的标准地图服务系统免费浏览、下载标准地图，在线自助制作个性化地图。

自然资源部相关负责人介绍，截至目前，自然资源部标准地图服务系统可提供359幅标准地图、4套自助制图底图，803幅参考地图。各省级地区均已开通标准地图服务，共提供9860幅标准地图，全国共提供标准地图、参考地图11022幅。

此外，主场活动现场还举行了全国版图知识竞赛启动仪式。全国版图知识竞赛从2012年开始已经成功举办四届。竞赛将通过内容丰富、参与性强的答题，普及地图、地理及自然资源知识，激发青少年对祖国的热爱。

近年来，自然资源部持续组织国家版图意识“三进”（进学校、进社区、进媒体）活动，开展国家版图意识宣传教育活动近万次，全民国家版图意识显著提升。

(责编：王仁宏、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
规范使用地图，一点都不能错！2022版标准地图来了
　　人民网北京8月29日电 （记者余璐）2022年8月29日是第19个全国测绘法宣传日，8月26日至9月1日是国家版图意识宣传周。今天，2022年测绘法宣传日暨国家版图意识宣传活动周主场活动在北京举行，今年活动周的主题为“规范使用地图 一点都不能错”。…
五部门：通过5-8年时间实现电力装备供给结构显著改善
　　人民网北京8月29日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，工业和信息化部、财政部等五部门近日联合印发《加快电力装备绿色低碳创新发展行动计划》（以下简称《行动计划》），其中提出通过5-8年时间实现电力装备供给结构显著改善。 《行动计划》还要求，通过5-8年时间，高端化智能化绿色化发展及示范应用不断加快，国际竞争力进一步增强，基本满足适应非化石能源高比例、大规模接入的新型电力系统建设需要。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部