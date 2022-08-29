人民网北京8月29日电 （记者余璐）2022年8月29日是第19个全国测绘法宣传日，8月26日至9月1日是国家版图意识宣传周。今天，2022年测绘法宣传日暨国家版图意识宣传活动周主场活动在北京举行，今年活动周的主题为“规范使用地图 一点都不能错”。

国家版图是一个国家行使主权和管辖权的疆域，是国家主权与领土完整的象征。地图是国家版图最主要的表现形式，反映国家的主权范围，具有严肃的政治性、严密的科学性和严格的法定性。

在主场活动现场，646幅2022年版标准地图和参考地图正式发布。其中，标准地图20幅，包括中文版中国地图6幅、英文版中国地图14幅，参考地图626幅。参考地图是根据地图内容的系统性、实用性、现势性等特点，由地方自然资源主管部门提供，列入标准地图服务系统中。用户可通过自然资源部官方网站和国家地理信息公共服务平台“天地图”的标准地图服务系统免费浏览、下载标准地图，在线自助制作个性化地图。

自然资源部相关负责人介绍，截至目前，自然资源部标准地图服务系统可提供359幅标准地图、4套自助制图底图，803幅参考地图。各省级地区均已开通标准地图服务，共提供9860幅标准地图，全国共提供标准地图、参考地图11022幅。

此外，主场活动现场还举行了全国版图知识竞赛启动仪式。全国版图知识竞赛从2012年开始已经成功举办四届。竞赛将通过内容丰富、参与性强的答题，普及地图、地理及自然资源知识，激发青少年对祖国的热爱。

近年来，自然资源部持续组织国家版图意识“三进”（进学校、进社区、进媒体）活动，开展国家版图意识宣传教育活动近万次，全民国家版图意识显著提升。

(责编：王仁宏、高雷)

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