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我国首个百万吨级碳捕集利用与封存项目建成投产

2022年08月29日17:29 | 来源：新华网
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　　新华社北京8月29日电（记者戴小河）中国石化29日宣布，我国目前最大的二氧化碳捕集利用与封存项目建成投产。这是国内首个百万吨级的二氧化碳捕集利用与封存项目，每年可减排二氧化碳100万吨，相当于植树近900万棵。

　　中国石化董事长马永生说，二氧化碳捕集利用与封存技术可实现石油增产和碳减排双赢，是化石能源低碳高效开发的新兴技术，即把生产过程中排放的二氧化碳进行捕集提纯，继而投入新的生产过程进行再利用和封存。中国石化的百万吨级二氧化碳捕集利用与封存项目由齐鲁石化捕集提供二氧化碳，并将其运送至胜利油田进行驱油封存，实现了二氧化碳捕集、驱油与封存一体化应用。

　　马永生认为，我国二氧化碳地质封存的潜力巨大，且具备大规模捕集利用与封存的工程能力。实践证明，发展二氧化碳捕集利用与封存可以较大幅提高低品位资源的开发利用率，为国家能源安全提供支撑。

　　目前，齐鲁石化捕集的二氧化碳采用陆上车辆运输方式，送至胜利油田进行驱油封存。根据中国石化的规划，预计到2022年年底，齐鲁石化至胜利油田的百公里二氧化碳输送管道将投产，届时将在国内首次实现二氧化碳长距离超临界压力管输，真正做到制、输、用全过程、全密闭。

　　马永生表示，2021年，中国石化捕集二氧化碳量达到152万吨。“十四五”时期，中国石化力争在所属胜利油田、华东油气田、江苏油田等再建设2个百万吨级二氧化碳捕集利用与封存示范基地，实现产业化发展，为我国实现“双碳”目标开辟更为广阔的前景。

(责编：胡永秋、杨光宇)
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