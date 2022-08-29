原标题：英特尔发布绿色数据中心技术框架 加速推进绿色数据中心建设

8月25日，在“芯启数智 共创美好”2022英特尔中国数据中心合作伙伴技术峰会上，英特尔数据中心平台技术与架构部中国区总经理王飞与合作伙伴共同启动了绿色数据中心技术创新论坛成立仪式。

据了解，绿色数据中心技术创新论坛集合了20家ICT产业上下游厂商，旨在通过技术创新和产业合作加速数据中心运营模式的绿色转型，为数字基础设施建设以及碳中和计算提供坚实的基石，以助力“双碳”目标的实现。论坛成员包括阿里云、百度智能云、比赫电气、哔哩哔哩、中国移动、中国电信、中国联通、英维克、GDS万国数据、浩云长盛、新华三、浪潮信息、英特尔、京东云、联想、立讯精密、宁畅、腾讯云、超聚变和中兴。

作为绿色数据中心创新技术论坛中的一员，英特尔针对当前冷板液冷技术设计与验证标准不统一这一市场痛点，与产业链上下游共同打造出《绿色数据中心创新实践——冷板液冷系统设计参考》。该参考设计通过面向更广泛的产业伙伴展现冷板液冷技术关键部件的研究进展，来共同促其标准化，进而降低设计与使用成本，推动建立并完善冷板液冷的生态系统，是产业伙伴紧密合作、联合创新的重要成果。英特尔与包括CSP、运营商、企业用户、OEM、液冷部件商与服务器托管商在内的众多合作伙伴均参与编纂，旨在与冷板液冷生态伙伴及潜在使用者分享对于冷板液冷技术关键部件设计选型的考量，推动建立完善冷板液冷生态系统产业成熟度。

王飞表示：“节能减碳对企业、行业乃至全社会的发展都起到至关重要的作用，打造绿色数据中心、践行减碳已势在必行。身为绿色数据中心技术创新论坛的一员，英特尔会始终与众多产业伙伴紧密合作，扩大技术‘手印’，以更多技术解决方案加速数据中心绿色可持续发展，为实现‘双碳’目标贡献力量。”

为与产业链共同推动数据中心绿色可持续发展，英特尔还发布“英特尔绿色数据中心技术框架”，为客户提供定制化绿色节能解决方案。该技术框架在高能效与高功率密度、先进散热技术和基础设施智能化三个垂直领域，以及XPU、服务器、机架、数据中心四个水平方向，提供了一系列的从器件级到服务器系统、机架和数据中心层级的整体解决方案和参考设计。

英特尔根据不同细分市场客户的痛点打造的客制化解决方案，如：丰富的冷板式液冷和浸没式液冷参考设计与最佳实践; 用以支撑带内系统状态感知与AI运维和待机功耗优化技术的英特尔Speed Select技术；对存量数据中心能效与上架率提升效果明显的机柜功率钳制管理与英特尔Turbo机柜技术，以此帮助客户降低能耗。

同时，本次会上还发布DC-MHS服务器行业设计标准和开放通用服务器平台（OCSP）两个服务器模块化设计标准，分别面向互联网和企业的国际市场、通用服务器市场。模块化设计标准大大简化了设计并降低成本，极大减少了电子废料和碳排放，支持可循环经济。

(责编：曹淼、李源)

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