原标题：中国人寿资产管理公司渠道代销业务规模突破100亿元

近日，中国人寿集团旗下资产管理公司通过“银保通”平台开展的保险资管产品代理销售业务年内净增规模成功突破100亿元，正式成为全市场首家该业务模式下在管规模超百亿的保险资管机构，这是国寿资产深入推进行业服务实体经济的切实举措。随着国寿资产渠道代销业务的发展，在持续丰富产品种类、积极拓展行业内代销渠道和优化产品布局方面迈出更为坚实的一步，有效促进行业内渠道代销业务的高质量稳健发展。

国寿资产长期秉承中国人寿集团“保险姓保”的总体要求，以保险资管行业领军企业的责任与担当，在监管机构和中保登公司的指导下，充分发挥与战略合作伙伴的优势互补效应，切实在行业转型升级中寻求新突破、引领新发展。2020年银保监会颁布《保险资产管理产品管理暂行办法》，明确保险资管产品可以代理销售。为了更好地支持资本市场发展和服务实体经济，2021年，国寿资产启动保险资管产品代销业务布局。自2021年9月推动行业首只为代销全新设计的保险资管产品在招商银行渠道上线以来，国寿资产充分发挥平台优势，持续与招商银行、华泰证券、民生银行等战略合作伙伴紧密配合，携手开拓，仅用不到1年的时间实现代理销售存量规模突破百亿的里程碑，并实现了多项行业第一，2022年2月，上线业内第一只面向实体企业客群的保险资管代销产品。3月，在华泰证券渠道实现业内首次保险资管机构与券商机构直接代销业务落地。6月，在民生银行渠道实现保险资管行业第一只渠道代销ESG资管产品上线。

下一步，国寿资产将立足中国人寿系统投资主平台的定位，心怀“国之大者”，持续贯彻落实党中央重大决策部署，切实担负稳定发展责任，不断提高金融服务实体经济的质效。以客户为中心，依托中国人寿资产管理公司全能型资管机构的投资能力，不断向市场输出投资管理能力和全策略保险资管产品，更好地满足实体经济主体金融服务需求。

(责编：曹淼、李源)

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