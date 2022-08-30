视频来源：海关总署

人民网北京8月30日电 （记者王震）据“海关发布”微信公众号消息，近期，青岛海关所属即墨海关连续在38批次进境快件中查获“三无”减肥产品，共计34290片。经检测，这些“三无”减肥产品中含有甲基安非他明，又名甲基苯丙胺，是一种强效的中枢神经系统兴奋剂，是冰毒的有效成分，被列为第一类精神药品，具有成瘾性。

图片来源：海关总署

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海关提醒：根据《中华人民共和国药品管理法》《中华人民共和国麻醉药品和精神药品管理条例》等有关规定，国家对精神药品的进（出）口实行许可证管理制度，进口精神药品必须取得国家药品监督管理部门颁发的《精神药物进口准许证》。

(责编：王震、高雷)

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