人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

海关查处多批进境“三无”减肥产品：含冰毒成分

2022年08月30日09:35 | 来源：人民网
小字号

视频来源：海关总署

人民网北京8月30日电 （记者王震）据“海关发布”微信公众号消息，近期，青岛海关所属即墨海关连续在38批次进境快件中查获“三无”减肥产品，共计34290片。经检测，这些“三无”减肥产品中含有甲基安非他明，又名甲基苯丙胺，是一种强效的中枢神经系统兴奋剂，是冰毒的有效成分，被列为第一类精神药品，具有成瘾性。

图片来源：海关总署

图片来源：海关总署

海关提醒：根据《中华人民共和国药品管理法》《中华人民共和国麻醉药品和精神药品管理条例》等有关规定，国家对精神药品的进（出）口实行许可证管理制度，进口精神药品必须取得国家药品监督管理部门颁发的《精神药物进口准许证》。

(责编：王震、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
海关查处多批进境“三无”减肥产品：含冰毒成分
　　视频来源：海关总署 人民网北京8月30日电 （记者王震）据“海关发布”微信公众号消息，近期，青岛海关所属即墨海关连续在38批次进境快件中查获“三无”减肥产品，共计34290片。经检测，这些“三无”减肥产品中含有甲基安非他明，又名甲基苯丙胺，是一种强效的中枢神经系统兴奋剂，是冰毒的有效成分，被列为第一类精神药品，具有成瘾性。…
加速补齐县城基础设施短板（新知新觉）
　　习近平总书记在中央财经委员会第十一次会议上指出，要统筹发展和安全，优化基础设施布局、结构、功能和发展模式，构建现代化基础设施体系。县城是我国城镇体系的重要组成部分，是城乡融合发展的关键支撑。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部