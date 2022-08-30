张蔚文 孙思琪

习近平总书记在中央财经委员会第十一次会议上指出，要统筹发展和安全，优化基础设施布局、结构、功能和发展模式，构建现代化基础设施体系。县城是我国城镇体系的重要组成部分，是城乡融合发展的关键支撑。中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》，对完善县城基础设施建设作出重要部署。我们要深入贯彻落实习近平总书记重要讲话精神和党中央、国务院决策部署，加速推进县城基础设施补短板工作，促进城乡融合发展。

县域经济涵盖国民经济的一二三产业，县城是县域的要素集聚平台和重要发展引擎，也是推进城乡融合发展、实施乡村振兴战略的重要抓手。随着以人为核心的新型城镇化深入推进，县城在承接人口和产业转移、促进城乡融合发展方面的作用更加突出。同时，人民生活水平提高和城乡居民收入差距逐步缩小，为扩大县域消费、促进县域经济发展提供了有效支撑。目前，我国一些县城在交通、能源、水利、通信等基础设施建设方面还存在比较明显的短板，阻碍着县域经济发展和城乡融合持续推进。推动城乡融合发展，需要加快提升县城基础设施发展水平，以现代化基础设施推动县域经济高质量发展，为农民提供更多就业机会，为促进农业产业升级和农民共同富裕提供新动力。在这一过程中，需要处理好以下几个关系。

处理好县城与县域的关系，更好发挥县城对乡镇发展的辐射带动作用。着眼于提升县城的要素和产业集聚功能，积极引导县域特色经济和农村二三产业向县城集聚，增强县城对年轻人的吸引力，促进农业转移人口就近城镇化。着眼于更好发挥县城对乡镇发展的辐射带动作用，进一步推进产业园区和特色小镇等产业平台及其配套设施建设，带动乡镇发展。

处理好县城与区域的关系，推动区域内基础设施互联互通。分类探索区域协作方式，推动区域内基础设施互联互通、共建共享、协调联动，引导县域经济发展主动融入区域发展格局。对处于中心城市周边的“卫星县城”，可引导其主动融入城市群、都市圈发展格局，承接中心城市的非核心功能疏解，探索基础设施一体化协作机制；对于不在中心城市辐射范围但产业基础较好的“节点县城”，可在提升产业发展水平和公共服务设施上下功夫，探索“小都市区”范围内的基础设施一体化。

处理好加法与减法的关系，推动基础设施建设集约化发展。一方面，加快补齐关乎国家安全和民生保障的基础设施短板。如加强防灾减灾、公共卫生等应急设施建设，提升县城基础设施安全保障和应急防御能力。另一方面，推动基础设施建设集约化、精细化发展，盘活闲散资源资产，更新改造老旧设施和低效设施，整合智慧化设施，减少与县域经济发展长期需求不符的基础设施投入。

处理好政府与市场的关系，加大对基础设施的多元投入。发挥好政府作用，通过政策性资金专款专用等方式，集中保障重大民生安全基础设施建设的要素和资金需求。加快推动基础设施竞争性业务向各类市场主体公平开放，吸引社会资本参与经营性和准经营性基础设施投资运营，充分发挥市场主体作用。探索新型投融资模式，为补齐县城基础设施短板提供资金支持。

（作者单位：浙江大学公共管理学院）

《 人民日报 》（ 2022年08月30日 11 版）

(责编：申佳平、陈键)

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