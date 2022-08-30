本报北京8月29日电 （记者寇江泽）记者29日从国家林草局获悉：《湿地公约》第十四届缔约方大会（COP14）标志正式公布。标志彰显大会主题“珍爱湿地，人与自然和谐共生”，表达湿地保护需要全球共同努力、携手共建的鲜明内涵。

标志以中国传统的玉璧为造型，寓意地球万物和谐，内嵌江豚、麋鹿、扬子鳄、朱鹮4种生活在中国湿地的珍稀濒危动物形态和人脸轮廓，在设计上使用连贯曲折的线条，勾勒出人与动植物简约生动的造型，串联的形象围成了湿地生物赖以生存的空间，意在表达湿地环境、人与动植物和谐共生的关系。

标志采用蓝、绿、橙等颜色，色彩多样、和谐融合，给人亲近自然感觉的同时，呈现出湿地生态生机勃勃的画面。标志正下方用印章形式呈现我国首次承办《湿地公约》缔约方大会的举办地武汉。

今年是我国加入《湿地公约》30周年，11月5日—13日，COP14将在武汉设线上线下主会场、在《湿地公约》秘书处总部瑞士日内瓦设线上线下分会场同步进行，探讨公约战略方向，审议重要履约事项，讲好人与自然和谐共生的精彩故事。

《 人民日报 》（ 2022年08月30日 14 版）

(责编：申佳平、陈键)

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