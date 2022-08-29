人民网北京8月29日电 （王绍绍、实习生尹柳玉）“五年来，我们不仅见证了中国国际进口博览会的展览面积越来越大、办展水平越来越高，还更直观地感受到了中国政府推进高水平开放的坚定决心。”拜耳中国传播副总裁张蕾在近日举行的中国国际进口博览会（下称“进博会”）五周年专家研讨会上表示，获益于进博会不断放大的“溢出效应”，企业发展得以注入更多生命力。

近年来，进博会成为跨国企业创新产品首发首秀的“集中地”，前四届进博会参展企业发布新产品、新技术、新服务超过1500项。如上届进博会期间，包括最新引进的癌症、心血管疾病治疗新药、“黑科技”数字化健康监测系统、丰富的消费者自我健康管理产品、可持续和数字化农业解决方案在内的创新展品和实践，吸引了众多观众驻足围观。张蕾认为，作为中国推进双循环新发展格局和促进对外交流的国家级平台，进博会为跨国企业提供了展示创新实力和先进技术的窗口。

张蕾表示，进博会还加深了企业和各级政府、行业伙伴和消费者的互动，通过举办一系列合作签约活动，推动产品创新发展。在往届展会上，进博会充分发挥桥梁纽带作用，推动了类似拜耳这样的全球企业与中国本土合作伙伴的多项签约和项目落地，为企业发展注入新动能。商务部数据显示，前四届进博会参展企业累计意向成交额达2700多亿美元。

“作为第五届进博会的签约展商代表之一，我们将以进博会为契机，强化创新、深化合作，在展示企业自身创新成果的同时，助力中国企业寻求更多发展机遇，惠及更多的中国患者、消费者和种植者。”张蕾说。

(责编：王仁宏、高雷)

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