人民网北京8月29日电 （记者杜燕飞）“进博会是我们推动更加高效、更加平衡、更加安全的高水平开放的主动选择，是推动开放型经济大国向开放型经济强国迈进的重大举措，是推动构建新发展格局的战略部署，体现了我国推动开放型世界经济建设和构建人类命运共同体的大国担当。”对外经济贸易大学党委常委、副校长洪俊杰在日前举行的中国国际进口博览会（下称“进博会”）五周年专家研讨会上表示，中国要发挥超大规模市场优势，从一个世界工厂转向全球市场，这对于中国经贸平衡、安全和可持续发展至关重要。

洪俊杰表示，一是进博会加强了中国和世界各国的贸易对接，为各国企业提供了进入中国市场的平台，推动中国和世界各国贸易相通。数据显示，四届进博会累计成交意向2700多亿美元。

二是进博会对招商引资和对外投资的促进作用显著。从引资的视角来看，进博会同期举办的大型贸易投资对接会，可以助力展品变商品、展商变投资商。从对外投资来说，进博会也帮助国内企业开拓了海外市场，通过这一平台，结识了海外有投资前景的合作伙伴，通过海外建厂，提升企业国际化经营能力，实现在全球价值链当中位置攀升，更好地服务于国内需求。

三是进博会提升了展会的综合服务和配套创新能力。进博会是全球唯一的以进口为主题的国家级展会，对交通、通讯、口岸、通关、服务、知识产权保护等方面提出了更全面、更精细要求。比如，在贸易运输建设方面，中欧班列作为重要的通道，保障了“一带一路”参展展品的运输时效。在知识产权保护方面，中国承诺保护外资企业的合法权益，提高知识产权的审查、质量和效率。

“通过一系列保障服务和举措，打消了外商的参展的顾虑，展出他们最新的创新成果。第四届进博会首创了线上数字展厅，借助数字应用场景，提升展会的便利性和舒适度，打破了空间的限制，提升了我们的能力。”他说。

四是进博会促进了进口服务的体制机制建设。从首届至今，很多创新政策纷纷落地，转成了中国制度，有了更长远的影响，改善了营商环境。比如，包括推动进口关税、进口环节增值税、消费税改革，优化跨境服务贸易负面清单，继续放宽服务业市场准入，制定参展便利化等措施，探索外贸新业态的监管模式和服务制度等。同时，中国进口贸易促进创新示范区的建设，也进一步推动了政策创新、服务创新、模式创新。此外，通过进口促进了消费升级扩容，织密织牢国际合作网，推动构建新发展格局。

五是进博会向世界传递了中国扩大开放的决心。进博会不仅是展现中国经济的强大韧性和超大市场规模的巨大吸引力，为全球企业打开进一步认识中国的窗口，也向世界展示了中国积极扩大对外开放的决心，体现了中国愿意和世界分享发展成果、共享发展红利的态度，显著增强了世界经济发展的信心。

“当前世界经济面临着下行压力，在这样一个时期，信心是关键，稳信心、稳预期非常重要。通过进博会这一窗口，增强了世界经济的信心。”洪俊杰说，进博会的平台功能也日益多元化，包括贸易对接、投资促进、金融流通、设施联通、人文交流、开放合作等，连通中国和世界，成为世界共享的公共产品。

六是进博会为完善全球治理体系变革提供了中国方案。进博会期间同步举行的虹桥论坛聚焦于全球经贸新格局、数字经济、智能科技、区域一体化、世界贸易组织等等多方面议题并展开研讨，为全球政商学研各界提供了一个交流对话的平台。大家共同商讨重大问题，为全球发展建言献策，贡献中国智慧，推动经济政治体系变革，传达了中国支持多边贸易的立场，也带动了其他国家采取更加开放的经济政策，推动世界经济和全球经贸共同发展，为推动构建人类命运共同体提供了坚实的基础。

(责编：王仁宏、高雷)

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