董煜：进博会将成为构建新发展格局的重要连接点
2022年08月29日19:45 | 来源：人民网
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人民网北京8月29日电 （王绍绍）“五年来，中国国际进口博览会办出了影响、办出了特色，已经成为国家的一张名片，在经济社会各项工作中发挥着重要作用。” 清华大学中国发展规划研究院常务副院长董煜在25日举行的中国国际进口博览会（下称“进博会”）五周年专家研讨会上表示，面向未来，进博会将成为当前构建双循环新发展格局的重要连接点、纽带和桥梁，成为向世界展示中国开放形象的重要窗口，持续发挥积极作用。
国家围绕进博会进行系列工作部署，在改善营商环境方面做了大量工作。“五年前，中国的营商环境在世界上排70多名，与国家形象和开放体量并不对称。经过几年的努力，现在我们的营商环境已经大大靠前了。”董煜说，在贸易结构变化方面，进博会能够推动产业结构转型升级；在消费结构升级的作用下，供给水平随之提升，产业也在不断扩大进口中形成倒逼动力，从而促进产业结构升级。
着眼于长远经济工作布局，应如何推动进博会更好释放溢出效应？董煜建议，在过去成绩的基础上进一步打造升级版的进博会，拓展进博会的形式、范围和领域，把进博会办成中国市场的展示平台，让全球看到并分享中国市场的机遇和红利。
在当前疫情冲击、全球价值链发生新变化的形势下，董煜表示，要把办好进博会、宣传好进博会作为经济工作的重要抓手，从而进一步扩大进口，稳定经济增长的局势。
(责编：王仁宏、高雷)
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