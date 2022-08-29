人民网北京8月29日电 （记者栗翘楚）近日，由中国国际进口博览局主办的中国国际进口博览会五周年专家研讨会在人民日报社新媒体大楼举行，民建中央副主席、上海市政协副主席周汉民表示，今年11月5日，第五届中国国际进口博览会将在上海如期举行，这是在全球疫情起伏反复，在百年未有之大变局全面展开之际，中国向世界又一次贡献了坚持全球化的理念，奉行贸易自由化、投资便利化的宗旨，为构建人类命运共同体做的崭新努力。

围绕进博会的意义和作用，周汉民认为，首先，进博会的意义在于，它是在中国进入新时代继续扩大对外开放的一个有力举措；其次，进博会不仅为中国所需，而且为世界称道，从中国的立场而言，积极扩大进口是为了让人民的生活更美好。从别国的立场而言，中国是在用自身行动解决在疫情严重冲击下，世界经济明显衰退的难题。

关于进博会要越办越好，周汉民提出三点建议：一是要高度重视虹桥论坛的作用，进博会不仅是一个买场和卖场，也是一个思想充分交流的平台。二是要高度关注技术贸易，将进博会打造为集货物贸易、服务贸易、技术贸易三位一体的平台。三是进博会应当在破解人工智能、生物医药和芯片制造等领域，加强与各国的合作。

(责编：王仁宏、高雷)

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