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搭平台拓岗位 “直播带岗”探索蓝领就业新途径

人民网记者 夏晓伦
2022年08月29日19:11 | 来源：人民网
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“年龄18岁到60岁”“包吃住”“招聘不收取任何费用”……在短视频平台，主播张龙正在向网友们推荐着靠谱的岗位。如今，“直播带岗”正在成为一种重要的就业途径与方式。

“这或是一个新赛道的起点，视频平台发展至今，其身份早已多重化，就产业领域，它是线上信息和线下实体的衔接者。”张龙认为，用直播平台拉平信息差，将企业和务工者直接对接，使用工方和务工者都更加高效。

有关专家指出，“直播带岗”的方式能够全方位、视觉化、强互动地展示用人单位和工作岗位情况，最短距离、最大效率联通求职者与用人单位，提高就业岗位转化效率，让更多的求职者看到更多的优质岗位，让更多的岗位找到更合适的求职者。

日前，北京市海淀区人力资源和社会保障局就联合短视频平台快手及区内12家人力资源服务机构，举办“行业促就业 万岗云招聘”海淀区人力资源服务行业稳就业促就业专项活动。

据了解，本次活动推出14场招聘直播，聚焦推进大学生、农民工等重点群体就业，共发布10165个工作岗位，其中面向高校毕业生群体岗位4234个，面向农民工群体岗位2810个，面向残疾人群体岗位370个，其余为社会人员就业岗位。

实际上，全国各地都高度重视人力资源服务行业发展，特别是在复工复产期间，多地人社局加大推动人力资源服务行业数字化招聘求职服务的发展，支持和鼓励辖区人力资源服务机构互联网化、研发线上产品、创新线上服务，提升对高校毕业生、农民工等重点群体和广大求职者的就业服务工作水平和质量。

如今，越来越多的招聘流程外包公司、企业和主播也主动寻求和短视频平台合作。以快手为例，今年初，其推出了蓝领招聘平台“快招工”，截至目前，“快招工”板块的去重月活跃用户规模已达到2.5亿，环比一季度增长90%。二季度，简历的日投递次数峰值已超过36万，平台已与超10万家企业达成合作。

有关业内人士分析认为，日活跃用户规模给“快招工”板块的快速发展提供了流量基础。数据显示，平台日活跃用户规模突破新高，达到3.47亿。同时，伴随着用户粘性的增强，总流量同比增长38.7%。

对此，快手科技创始人兼首席执行官程一笑分析称，其在线上蓝领招聘效率和体验方面的优势，主要基于用户规模基础、信任场景构建和分发匹配等三个方面的能力。受益于用户的强信任关系和高频的真实互动，“快招工”的入职成功转化率不断提高，让蓝领用户求职的门槛变得更低，企业实际的转化效果更好。

程一笑还表示：“同时我们看到，蓝领招聘业务和平台核心消费指标出现同向性，蓝领招聘这类的产业内容在一定程度上满足了用户的生活需求，用户因此更喜爱我们的平台，从而带来多方面价值的共振。”

(责编：王仁宏、高雷)
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