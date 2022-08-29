人民网北京8月29日电 （记者许维娜）康养产业的发展壮大，是提升人民群众健康水平和生活幸福感的重要基础。日前，《康养蓝皮书：中国康养产业发展报告（2021）》（下文简称《康养蓝皮书》）在京发布，聚焦全国康养产业与康养旅游地培育升级的新路。

“《康养蓝皮书》的编写过程历时一年，编委会带领团队对中国内地330个地级以上城市和2800个县（含县级市、市辖区）进行资料收集与实地走访，持续更新完善康养政策库、康养项目库以及康养指标数据库。”中山大学旅游学院副院长、《康养蓝皮书》主编何莽介绍。

何莽表示，《康养蓝皮书》以康养产业市场发展环境为分析基调，以康养企业、疗愈康养、旅居康养、研学康养等业态，以及康养各细分领域为主体对象，紧跟国内康养产业发展趋势，对区域康养产业可持续发展能力进行了持续跟踪分析，并通过研析国内外优秀案例，试图为国内康养产业的发展指明发展方向。

“当前，中国康养产业政策红利持续释放，新的支持政策也在源源不断地输出。”何莽还表示，“健康中国”“积极老龄化”和“乡村振兴”等国家战略依然是康养产业发展的重要支撑。

“我国康养产业已基本形成覆盖全生命周期的人口服务体系，康养产业的主体布局也在调整，医疗康养赛道迎来新的增长点。”何莽介绍，《康养蓝皮书》的研究结果显示，我国康养产业发展遇双重机遇，国家政策将发展康养产业定位为区域支柱性产业，康养产业在国民经济中的作用得到进一步突显，将形成新的政策机遇；同时，疫情影响下健康理念逐渐成为主流，正加快构建起新的消费机遇。当前，应抢抓机遇、顺势而上，加强资源联动，加大政策扶持力度和资本市场涉入深度，继续培育多元化康养业态，促进康养产业全面、可持续发展。

中国老年学与老年医学学会会长刘维林说，《康养蓝皮书》直面“老龄化”时代重大问题，推动了传统的、具有年龄段的“养老经济”研究，走向了全生命周期、全区域的“康养经济”研究，全面系统化地构建了中国康养产业的理论体系，以及科学的城市康养产业可持续发展能力评价体系。

同期，2021年度全国康养产业可持续发展能力二十强市榜单和2021年度全国康养产业可持续发展能力百强县榜单（以下简称康养二十强市和康养百强县）也在会上发布。

在此次公布的最新榜单中，安徽黄山、福建三明、广东珠海等地跻身康养二十强市榜单；四川省米易、云南省腾冲、浙江桐庐等地跻身康养百强县榜单。

从全国康养百强县层面看，目前康养产业发展较成熟的是华东地区、华南地区和西南地区，三地康养强县在百强中的占比分别为29%、18%和29%，共占76%。从省份层面看，拥有康养强县数量最多的三个省份分别是浙江省、云南省和四川省，各有9个区县上榜。

从全国范围来看，尽管康养百强县仍主要集中于我国南部地区，部分东北、西北地区的区县也开始逐渐进入康养百强县榜单，几乎覆盖除西藏自治区和甘肃省之外的所有省份和直辖市。分布集中度的降低意味着康养强县覆盖范围愈加广阔，也体现了康养产业的发展受到全国大部分地区的重视和认可。

展望未来，《康养蓝皮书》提出，以优势康养资源为支撑的体育赛事有望成为西部地区实现乡村振兴的重要推手。依靠资源优势发展康养产业是偏远地区实现经济发展、乡村振兴的重要趋势，目前发展运动康养已使得西南地区的康养产业处于全国领先地位。在乡村振兴的背景下，西部地区可适当将自身地形的劣势转化为发展体育赛事的优势。

(责编：王仁宏、高雷)

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