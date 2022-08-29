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遏制“天价”月饼 全国各地在行动

2022年08月29日17:34 | 来源：人民网
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人民网北京8月29日电 （记者申佳平）据国家发展改革委官网消息，为贯彻落实《关于遏制“天价”月饼、促进行业健康发展的公告》（以下简称《公告》）有关要求，近日，各地发展改革部门迅速行动，会同工业和信息化、商务、市场监管等部门，持续开展政策宣贯、市场巡查、提醒告诫、督促整改，坚决遏制“天价”月饼。

一是强化政策宣贯。上海市多渠道开展月饼市场监管政策宣讲，召开重点企业政策宣贯会，通过行业协会向近300家会员单位宣讲《公告》要求。山西省加强相关政策宣贯解读，组织月饼生产企业举行质量安全承诺活动。吉林省部署重点城市加强对月饼销售企业的政策宣讲和督促指导，明确相关要求。

二是加强市场巡查。北京市在全市范围内开展月饼市场巡查，安排专人定时监测线上平台月饼销售价格。重庆市选取80余家宾馆、酒店、餐饮店、商超等作为采价监测点，持续开展月饼市场价格监测。天津市加强市场巡查，并将发现的部分商超、专卖店涉及单价超过500元的月饼礼盒问题线索，以及将月饼与茶叶、白酒等搭售的情况，移交有关部门核实查处。

三是及时提醒告诫。江苏省开展“天价”月饼、商品过度包装等问题专项整治行动，对月饼生产、加工、销售全环节进行专项检查，采取函告、约谈等方式对相关经营者进行政策提醒，督促经营者履行价格承诺、做好价格自律。山东省在市场巡查中现场向经营者发放提醒告诫函，对违反《公告》有关要求的行为进行提示。安徽省组织相关商会、协会召开提醒告诫会，发挥行业引导作用，督促经营者自觉遵守《公告》及相关规定。

四是严格督促整改。福建省针对媒体报道部分酒店销售月饼礼盒涉嫌搭售问题，成立执法调查组，赴涉事酒店开展实地核查，督促其下架相关产品及广告，并按要求进行整改。海南省组织对销售月饼的餐饮企业、高档酒店、大型商超进行突击检查，重点检查包装是否符合国家标准中的强制条款，是否存在混装其他商品、包装层数超标、使用贵金属和红木材料包装、包装成本超标等违法违规行为。广东省、山东省对单价超过500元的盒装月饼进行排查，对部分不符合监管要求的，已督促商家下架。

(责编：申佳平、高雷)
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