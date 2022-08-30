原标题：京东居家全渠道再添城市旗舰新样本 京东X尚品宅配新奥超集家居体验馆亮相北京

8月27日，京东携手尚品宅配打造的首家双品牌门店——京东X尚品宅配新奥超集家居体验馆，在北京新奥购物中心盛大开业。作为聚焦年轻消费者的旗舰级城市家居购物店，这座面积近5000㎡的体验馆以两大智慧家居样板间和九大生活方式空间为核心，构建出沉浸式的美好生活情景体验。基于双方供应链的整合互补，以及线上线下场景的深度融合，消费者可享受从设计、定制、家电到售后全链路无缝衔接的一站式解决方案。

自2021年6月京东战略投资尚品宅配以来，双方在家居全渠道领域持续探索，已先后在西安、合肥落地两家京东x尚品宅配超级家居体验中心。京东零售集团时尚居家事业群居家事业部总经理何超表示：“围绕着消费升级、产业升级的双向需求，京东与尚品宅配始终致力于共同构建一站式家居消费新场景，为消费者创造更高的价值。京尚新奥超集店就是双方深入合作探索的又一个标杆项目。”

随着年轻消费者对于品质生活有了更多样的需求，双方希望能够借助更丰富的场景与之实现深层次交流。此次开业的京东X尚品宅配新奥超集家居体验馆，从场景呈现到服务模式都实现了全方位升级，以更好地满足他们对于理想生活的追求。尚品宅配集团董事长李连柱表示，京尚新奥超集店以当下新消费需求为核心链接，打造一站式家居体验馆。尚品宅配与京东在供应链与信息化技术方面的深度互融与合作，也将助力超集店实现“全屋生态场景”的升维，从“卖产品”向“卖服务”转变，更好地满足用户对家居空间和功能的需求。

融合了沉浸式消费场景、便捷消费方式、优选品质商品、全链路服务于一体的京东X尚品宅配新奥超集家居体验馆，也成为京东新百货数字化全渠道领域的又一次创新突破。

依托京东覆盖居家全品类的完善供应链，京东X尚品宅配新奥超集家居体验馆实现了以家庭场景为核心，从基础材料、软装配饰到居家用品等家居全周期供应链供给，从定制柜、主材、家电到成品家具、智能家居等均可一站式全屋购齐。店内所有电器及家居软装饰品，消费者均可在现场用手机扫码下单，享受线上线下同款同价，并由京东送货到家。

在馆内不同区域，消费者可随心体验由京东携手九牧、箭牌、松下、CBD、家有品致、顾家家居、永丰源、景德镇、故宫文创、双立人等100余个知名品牌，精选的超过2000款品质好物。其中包括九大生活方式空间的家具、厨具、饰品，品类陈列专区的锅具、餐具、茶具，京东、尚品宅配、松下三方联合打造的照明专区商品，以及电视、洗衣机、空调、厨房小电等多品类的家电产品。

为了带给消费者更多优选居家精品，京东X尚品宅配新奥超集家居体验馆特设国民家居专区，集中展示京东联合行业优质品牌打造的多款C2M反向定制爆品，凭借严控设计、材料、工艺、环保、安全、物流、安装7项产品与服务品质积累起良好口碑。在年轻消费者尤为关注的卫浴专区，京东与尚品宅配联合九牧、箭牌等大牌深挖消费者需求，推出“京尚卫浴”精品卫浴套餐，为到店顾客奉上专享福利。

整体面积达167㎡的京鱼座智慧家居样板间，基于13项京东核心技术，打造了6大空间、7大系统的全屋智慧解决方案，为消费者带来更具科技感、更加智慧的居家生活体验。通过在前期设计环节就将智能家居场景融合进结构布局的创新解决方案，一站高效地满足消费者全屋智能需求。

除此之外，依托京东本地化家居服务链路和线上线下一体化的解决方案，京东X尚品宅配新奥超集家居体验馆同步打通线上会场、直播、内容等营销触达，以及设计、服务等线下消费体验，为消费者开启省心、舒心、放心的一站式家居新体验。

为了深度满足不同年龄、不同区域消费者提升生活品质的需求，京东居家基于供应链、服务、设计三大核心板块优势，通过以京东居家线下门店为主的自建模式，以及尚品宅配联合门店为代表的共建模式，初步构建起了覆盖全国的全渠道体系。其中，专注深耕下沉市场的京东居家线下门店已覆盖全国近300个区县。未来京东居家将持续深化与尚品宅配等合作伙伴的合作

(责编：曹淼、李源)

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