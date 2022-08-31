首届民营企业共建“一带一路”峰会举行
2022年08月31日05:41 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京8月30日电 （记者杨昊）由全国工商联主办的首届民营企业共建“一带一路”峰会30日在京举行。全国政协副主席、全国工商联主席高云龙出席峰会并讲话。
高云龙表示，全国工商联将进一步加强调查研究和建言献策，充分反映企业意见诉求，不断推动优化政策法律环境；进一步搭建平台载体，集合各方面资源和优势，形成更加全面高效的服务体系；进一步助力海外风险预警防范，帮助企业建立健全境外安全管理制度；进一步推进工作创新发展，不断优化服务内容、创新服务方式、扩大覆盖范围，持续为民营企业共建“一带一路”高质量发展汇聚更大合力，切实增强企业获得感。
在峰会上，全国工商联成立中非民间投资促进平台，旨在进一步支持服务民营企业积极稳妥开展对非投资合作。
《 人民日报 》（ 2022年08月31日 07 版）
(责编：赵欣悦、白宇)
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