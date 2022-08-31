吉祥物“福燕”图案。

服贸会执委会供图

本报北京8月30日电 （记者贺勇）2022年中国国际服务贸易交易会吉祥物“福燕（FuYan）”8月30日在北京国家会议中心正式发布，预示服务贸易发展造福世界，体现“全球服务 互惠共享”理念，谐音“赴宴”“服宴”，寓意邀请境内外客商共赴服务贸易盛宴。

“福燕”吉祥物的主体形象取材于北京雨燕，一是雨燕具备北京地域特色，在北京繁衍生息，见证北京的发展与变迁；二是雨燕是迁徙的候鸟，每年往返行程近3万公里，不畏困难、可持续飞行的特性，象征着服贸会促进国际化沟通交流和永不落幕的特点，也体现出共克时艰、踔厉奋发、勇毅前行的顽强精神；三是燕子是吉祥的象征，预示繁荣、兴旺、富庶和发达，表达人们对美好生活的期许，传递服贸会筹备圆满、举办顺利的意愿；四是雨燕快速敏捷的特性，象征服贸会市场吸引力和全球竞争力不断提升，成为中国对外开放重大展会平台。

“福燕”吉祥物形象简约可爱、具有亲和力，辨识度较高。色彩采用了服贸会主视觉色彩体系中蓝色渐变色。胸前水滴造型代表海水，蕴含连接融汇、国际合作等概念，水滴形的彩色光环是数据信息传输的抽象表达，寓意了国际间高频的数据信息流通，契合服贸会“全球服务 互惠共享”的理念。

《 人民日报 》（ 2022年08月31日 07 版）

(责编：赵欣悦、白宇)

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