本报记者 欧阳洁

第二十二届中国国际投资贸易洽谈会将于9月8日至11日在福建厦门举办。8月30日，国新办举行新闻发布会，介绍第二十二届中国国际投资贸易洽谈会相关情况。

聚焦绿色低碳、数字经济、跨境产业投资等热点，新设项目资本对接馆和投资热点城市展区

商务部部长助理郭婷婷介绍，今年投洽会将突出区域经济协调发展和多双边经贸交流，围绕投资促进、产业创新、项目资本对接等三大板块，布展12万平方米，聚焦绿色低碳、数字经济、跨境产业投资等热点。同时还将引入最新数字技术，构建沉浸式在线体验场景，提供全方位的线上服务，实现线上线下对接洽谈的融合互补。

福建省副省长李建成介绍，本届投洽会突出数字经济、绿色投资，重点围绕全球发展倡议、“一带一路”、金砖合作、RCEP等国际热点话题。目前已对接邀请120多位重要客商嘉宾参会。预计将有来自近100个国家和地区的超过8万名客商线上或线下参展参会。本次大会首次设置2.6万平方米项目资本对接馆，办会期间将举办30余场投资洽谈及项目对接会。本届投洽会新设2800平方米投资热点城市展区，吸引广州、成都、长沙、贵阳等18个城市设展。

商务部投资促进事务局局长刘殿勋介绍，到目前为止，66个国家和地区已注册参展参会，26个省份参展参会，参会人数到目前预计能够达8万人左右。

厦门市副市长庄荣良介绍，本届投洽会将持续深耕共建“一带一路”，举办2022丝路海运国际合作论坛、“一带一路”发展高层论坛、中阿经贸投资高峰论坛等系列主题活动。同时将有效助力金砖务实合作，举办规模1.5万平方米的金砖国家新工业革命展。

我国吸引外资和对外投资持续增长，服务业扩大开放综合试点示范累计推广7批35项经验案例

今年前7个月，我国吸收外资的规模仍然保持稳定增长。郭婷婷介绍，下一步，为了吸引更多跨国公司投资中国，商务部将抓紧出台新一批的稳外资政策措施，包括推出新版的《鼓励外商投资产业目录》，进一步扩大先进制造、科技创新、现代服务等领域鼓励外商投资的范围，积极出台促进制造业引资和外资研发中心发展的相关专项政策。同时推动增设服务业扩大开放综合试点地区，进一步提升外资服务水平，持续优化营商环境。

我国对外投资持续增长。数据显示，今年1—7月，我国对外非金融类直接投资为650.6亿美元，同比增长3.6%；对“一带一路”沿线国家非金融类直接投资达118.7亿美元，同比增长5.1%，占同期总额的18.2%。截至去年年底，中国大概有2.86万家企业在海外进行投资，在境外建立企业4.56万家，分布在全球的190个国家和地区，境外企业资产总额超过了8万亿美元。

刘殿勋介绍，下一步，商务部将继续推动我国企业对外投资合作，支持企业积极参与“一带一路”建设，引导企业积极参与国际经济竞争与合作，根据东道国的实际需求，加强绿色发展、数字经济等领域的对外投资合作，促进互利共赢。

目前北京、天津、上海、海南、重庆5地正在开展服务业扩大开放综合试点示范。郭婷婷介绍，2021年，5个省市服务业创造9.3万亿元增加值，占5个省市地区生产总值的69.6%，高于全国均值16.3个百分点。今年前7个月，这5个省市服务业吸收外资333亿美元，同比增长了27.6%，高于全国13.6个百分点，吸收外资的金额占全国服务业吸收外资的35.8%。

截至目前，综合试点示范已经累计向全国推广7批35项经验案例，涉及产业开放、贸易投资自由化便利化、体制机制改革等领域，对全国服务业开放的引领示范作用正在日益显现。

《 人民日报 》（ 2022年08月31日 07 版）

(责编：赵欣悦、白宇)

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