本报北京8月30日电 （记者王浩）近日，水利部、国家发展改革委、财政部、国家乡村振兴局联合印发关于加快推进农村规模化供水工程建设的通知，旨在通过优化区域工程布局，不断推进水源工程建设，加快建设农村规模化供水工程，提升农村供水保障水平。

通知指出，各地要依据城乡发展总体规划和乡村振兴规划，以县域为单元，综合考虑农村人居环境、改厕以及二三产业发展等用水需求，优化农村供水工程布局。结合水网工程建设，以实施稳定水源工程为基础，提升水源保障程度。有条件的地区依托大水源，接入大管网，统一供水设施建设和管理服务标准，推行城乡供水同标准、同质量、同管理、同服务，实现城乡供水统筹发展。其他区域因地制宜建设与改造农村供水工程，扩大规模化供水服务范围。

通知要求，要将“十四五”农村规模化供水工程服务农村人口的比例目标分解至市县，细化到年度，指导督促当地加强项目前期工作，做好工程建设和管理工作，推动有条件地区将城市供水管网向周边农村延伸。目标是到2025年，农村自来水普及率达到88%以上，规模化供水工程覆盖农村人口的比例达到60%以上。

《 人民日报 》（ 2022年08月31日 11 版）

(责编：赵欣悦、白宇)

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