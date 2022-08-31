本报记者 罗珊珊

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由于外贸进出口事务多、流程长、专业性强，中小微企业在拓展市场时面临一定挑战。近年来，相关企业搭建外贸综合服务平台，在提供一站式贸易服务的同时，不断延长服务链、深耕供应链，帮助平台上的中小微企业开拓国际市场。

生产、物流、通关、结算……外贸进出口涉及国内国际两个市场，事务多、流程长、专业性强。如何帮助中小微企业安全高效地拓展国际市场？在信息技术的广泛应用下，外贸综合服务平台应运而生。通过提供物流仓储、报关报检、信用保险、融资退税等进出口环节服务，外贸综合服务平台可帮助中小微外贸企业降本增效、提高国际市场综合竞争力。

浙江省国贸供应链服务有限公司成立于2013年7月，公司搭建的“国贸通”线上外贸综合服务平台，整合打通了银行、信用保险、仓储物流等优质资源，为3000多家中小微企业提供了低成本的一站式贸易综合服务。

一站式服务，助力企业走出去

“专业的人干专业的事。”这是义乌市鼎锋进出口有限公司负责人梁少锋常挂在嘴边的一句话。

2017年，梁少锋成立鼎锋进出口有限公司。凭借丰富的行业经验，公司主打的女士内衣产品迅速获得海外客户的青睐。

前景一片光明，但接下来的事情超出他的预期。“通关时间多长？结售汇怎么办？是不是每一项事务都需要招个专业的人来负责？创业很苦，每件事都要操心，那段日子每天只能睡三四个小时。”梁少锋回忆。

恰巧某一天，梁少锋在车载广播中听说了“国贸通”平台，可以为企业提供进出口一站式服务。抱着试一试的心态，他联系了平台。“中间环节交给平台，节约了企业自聘专业人员的成本，我们可以放开手脚专注开拓国际市场。”如今，梁少锋还投资建设了服装加工厂，公司年出口额达到500万美元。

对于东阳市煜林贸易有限公司而言，与“国贸通”平台的结缘，则要从一张信用证说起。

2020年之前，煜林公司的海外客户通常通过面谈签单采购，双方之间熟悉且信任度高，一般用电汇方式汇款。新冠肺炎疫情发生后，新客户出于安全考虑提出用信用证结算。

“在信用证结算方式下，我们需要在发货后凭出口单证去银行取货款。如果单证资料与此前约定的条款稍有不符，甚至集装箱晚一点运出，都可能面临拒付的风险。”面对长达数十页的信用证条款，公司负责人孙程晖犯了愁。

两难之际，在“国贸通”平台信用证专员帮助下，煜林公司反复与采购商沟通，并根据实际情况修改了部分条款，顺利完成了20万美元缝纫机配件的交付。

从前，无论是出货、收付款还是出口退税，煜林公司都需要自行与银行、海关、税务等部门对接，仅出口退税环节，就得配备专人准备资料。现在，“国贸通”平台第一时间就可从电子口岸自动获取报关、物流等单据，在线向税务部门申报代办退税，平均7个工作日左右，税款就会到账，大大提高了资金的回笼速度。今年一季度，煜林公司出口额达80万美元，预计全年出口额同比增长50%以上。

延长服务链，提升市场竞争力

一般意义上的外贸综合服务平台，主要提供进出口中间环节的服务，但“国贸通”平台希望做得更多。

外贸并非一锤子买卖，尤其是机械装备出口，售后维修环节直接关系客户评价。

“气候、环境等因素都会对设备运行状况产生影响，对单个中小微外贸企业而言，了解国际市场作业情况、技术能力是一件有门槛的事情，提供高效的售后服务更是难上加难。”国贸供应链公司总经理邓超锋说，“我们要做的不仅是帮助企业解决进出口中间环节的难题，还要延长服务链，助力提升中国制造的综合竞争力。”

一次，一名国外客户发来信息询问农机产品情况，“国贸通”平台协助客户在湖南某工厂采购了几套包含色选机、碾米机及包装机在内的大米加工生产线，并迅速完成设备交付、安装调试。

然而，在后续使用过程中，客户发现大米日产量无法达到预期要求，且存在碎米较多问题。通过初步视频会议连线，平台对设备参数、电力荷载、场地环境、气候湿度等因素进行逐一排查，并指导客户调整设备后，问题仍未完全解决。随后，国贸供应链公司产品经理与工厂工程师一同前往对方所在地进行现场诊断排查，最终确定产量较少是由于作业车间地面有坡度，致使设备功率不足，碎米问题则是由于谷物干燥度不够。

“我们对设备底座进行了平整加固，同时为客户配备了水分检测仪，可以一键检测谷物的干湿度。”邓超锋说，“客户对我们的装备质量和售后服务效率赞不绝口。”此后，剩下的几套设备顺利交付投产，客户又追加采购了谷物干燥机等设备。

“靠着日积月累，‘国贸通’平台在服务链各环节都积累了不少国际市场信息。”邓超锋说，通过对订单单证、物流结算、售后反馈、市场需求等全流程数据进行分析，平台可以进一步为用户提供决策咨询，帮助中小微外贸企业开拓国际市场。

深耕供应链，拓展增长新空间

外贸综合服务平台面向的市场主体大多是中小微外贸企业。面对工作量大、需求繁杂等问题，如何尽可能利用平台的信息优势、资源优势，与平台上的中小微外贸企业共同开拓更大市场？

国贸供应链公司将目光投向东南亚的汽车后市场（已售汽车使用过程中产生的交易或服务活动）。汽车后市场对产品专业适配度要求很高，如果不了解当地汽车市场情况，出口的配件可能根本无法使用。

“当地市场有需求，不妨将供应链再延伸些，把服务做得更好些。”邓超锋这么想。

2018年，公司在印尼自建当地首个汽摩配件交易B2B（企业对企业）电商平台，对当地的传统汽配产业进行数字化改造，打造了从配件搜索、报价比价、购买、担保、支付到配送的汽配交易链条。

同时，公司组建本地化运营团队，在印尼首都雅加达设立海外仓和汽车修理厂，走出了一条“数字化贸易+深度供应链”的出海模式，为平台上的配件企业快速打开东南亚市场蹚出了一条路。

挖掘外贸更大潜能，关键要发挥深度供应链优势。在非洲，国贸供应链公司已成为规模较大的商业银行南非标准银行的重要合作伙伴，实现交易信息全方位互通。

“我们还是义乌市首批二手车出口企业，借助外贸综合服务平台、印尼汽摩配件电商平台等优势资源，我们得以快速匹配供应商，帮国内企业出口二手车、汽摩配件至非洲、东南亚等地区。”邓超锋介绍，目前，海外独立站交易规模逐年扩大，数字贸易和深度供应链优势日益凸显。“我们将继续探索，与平台上的中小微企业共同成长。”

《 人民日报 》（ 2022年08月31日 13 版）

(责编：赵欣悦、白宇)

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