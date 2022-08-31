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交通运输部推进农村公路扩投资稳就业

鼓励具备条件的规划项目提前实施

2022年08月31日05:43 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京8月30日电  （记者刘志强）交通运输部办公厅近日印发《关于做好农村公路扩投资稳就业实施工作的通知》（以下简称《通知》），要求各地认真组织实施“四好农村路”助力乡村振兴五大工程，完善保障机制，扎实做好农村公路扩投资稳就业工作。

　　《通知》从加快推进规划实施落地、加快推进项目前期工作、加强勘察设计工作、加快推进项目建设、加强建设质量安全管理5个方面，对“四好农村路”助力乡村振兴五大工程实施作出明确要求。

　　《通知》提出，各地要科学制定年度重点任务目标，加强项目库建设，加大项目储备力度，鼓励具备条件的规划项目提前实施；加强与用地、生态环境等审批要求衔接，对符合按照固定资产投资管理的小型村庄建设项目中的农村公路项目，施行简易审批，强化农村公路项目用地要素保障；加强勘察设计的针对性，重要农村公路建设项目进行两阶段设计，一般农村公路建设项目可直接进行施工图设计，推进设计标准化工作；提高招投标工作效率，推动经济效益好、建设必要性和紧迫性强且条件成熟的新建项目尽早开工实施，尽快形成实物工作量。


　　《 人民日报 》（ 2022年08月31日 13 版）
(责编：赵欣悦、白宇)
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