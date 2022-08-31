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我国首条跨海高铁全线铺轨贯通

福州、厦门两地将实现“一小时生活圈”

2022年08月31日05:43 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报福州8月30日电  （记者钟自炜）30日上午，随着我国首条跨海高铁——新建福（州）厦（门）铁路厦门北站最后一组500米长钢轨成功铺设在道床上，铁路全线铺轨贯通。

　　新建福厦铁路设计时速350公里，线路全长277.42公里。全线铺轨有3处难度极大的施工地点，分别为湄洲湾、泉州湾、安海湾3座跨海大桥。中国铁路南昌局集团有限公司与施工单位积极探索科技创新，在铺轨施工环节，采用国内先进的本邻两线铺轨作业设备，实现了左右两线长钢轨同时铺设，比传统铺轨机组提高了60%的作业效率，日进度可铺设长轨约6公里。铁路建成通车后，福州、厦门两地将实现“一小时生活圈”，厦门、泉州、漳州将形成“半小时交通圈”。


　　《 人民日报 》（ 2022年08月31日 13 版）
(责编：赵欣悦、白宇)
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