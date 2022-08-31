本报记者 龚仕建

满载部件的拖车在产区间来回穿梭，机械臂有序作业，三人一组的工人熟练地检查调试……初秋时节，位于陕西省西安高新区的比亚迪总装生产线有条不紊地运行着。经过冲压、焊接、涂装、总装等工艺流程后，一台台崭新的新能源汽车驶下生产线。

今年上半年，西安高新区生产总值同比增长10.2%，新能源汽车产量达34.4万辆，占全国新能源汽车产量近13%，产业产值增速达600%。当地坚持高科技引领、产业化驱动，努力走出一条高质量发展之路。

巩固优势，持续迸发创新活力

由西安眼得乐医疗科技有限公司牵头研发的新一代眼人工晶状体产品项目，日前顺利通过科技部中国生物技术发展中心组织的综合绩效评价。这是我国医疗器械领域取得的一项重大科研成果。

近年来，聚焦助力高水平科技自立自强，西安高新区构建了以龙头企业为牵引、高校院所广泛参与的多元化、开放式关键核心技术攻关体系，攻克了多个制约产业发展的技术难题。据统计，西安高新区2021年技术合同认定额达650亿元，今年上半年达360亿元，同比增长17%。

目前，西安高新区已经形成了全要素、全生态的孵化体系，构建了“科技研发—成果转化—企业培育—产业壮大”的创新链条，科技创新活力持续迸发。

“今年上半年，新增12家国家级、省级双创载体，有上万名各类人才加入了我们的科创队伍。”西安高新区科技创新局局长邓巍说，西安高新区还设立了总规模达109亿元的产业引导基金，为科技创新提供金融支持。

随着一系列实招硬招推出，西安高新区的科创优势不断巩固，持续迸发的创新活力释放出巨大的发展动能。

抢占先机，推进产业链向高端迈进

汽车产业是西安高新区的优势主导产业之一。近年来，当地抢抓新能源产业发展机遇，推动新能源汽车产业快速崛起。

据了解，在新能源汽车产业领域，西安高新区已聚集了比亚迪等一批龙头企业，形成了涵盖整车、零部件、汽车电子、动力电池等环节的完备产业链。今年上半年，当地汽车产业集群产值达741亿元，成为拉动经济增长的主要引擎。

近年来，为了进一步推动产业优化升级，西安高新区提出打造以光电子信息、汽车、智能制造、生物医药、新材料新能源为优势主导产业，以人工智能、大数据与云计算、增材制造、卫星应用、5G等为战略性新兴产业的现代产业体系。

今年上半年，西安高新区优势主导产业取得快速发展。其中，光电子、智能制造以及生物医药产业产值分别达到1156.7亿元、284.7亿元和123.1亿元，为西安高新区高质量发展提供了有力支撑。

西安高新区工信局局长任俊峰表示，今年以来，西安高新区通过项目引领、产业带动，推动产业集群进一步壮大，产业链不断向高端迈进。

提升效能，持续优化营商环境

最近，围绕奕斯伟集成电路产业基地项目的手续办理，西安高新区行政审批服务局联合多个相关部门主动上门送服务，高效率办结了该项目的多个建审手续。

“营商环境是城市的关键竞争力之一。西安高新区坚持把优化营商环境作为推动经济高质量发展的重要支撑，保障各类企业在高新区做大做优做强。”西安高新区党工委书记马鲜萍说。

据介绍，西安高新区聚焦减少审批事项、降低收费标准、提高办事效率、优化服务水平等方面，推动营商环境和服务效能提升。当地以企业和项目需求为导向，加快推进集成服务改革，实现1078项政务服务事项“一厅办结”。同时，推行分阶段办理施工许可等机制，实行产业项目用地100%保障、重点项目审批100%帮办代办、工建审批35日办结等措施。

《 人民日报 》（ 2022年08月31日 13 版）

(责编：赵欣悦、白宇)

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