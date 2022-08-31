本报南宁8月30日电 （记者庞革平）30日，广西海上风电示范项目投资主体竞争性配置结果公布，由广西投资集团所属企业广西广投海上风电开发有限责任公司牵头的联合体，成功竞得防城港海上风电示范项目规划容量180万千瓦开发权，并参股钦州海上风电示范项目规划容量90万千瓦开发权。广投集团至此成为广西首家获得海上风电项目开发权的本土企业。

防城港和钦州海上风电项目总投资超350亿元，经济、社会、生态效益显著。其中，防城港项目规划总投资约245亿元，预计今年底获得核准，2023年初开工建设，力争当年首批机组并网发电。该项目全部建成后每年可实现上网电量超50亿千瓦时，满足500万户城市居民家庭基本用电，节省标煤超150万吨，减少二氧化碳排放390万吨以上，对优化能源结构、保障能源安全具有重要意义。

《 人民日报 》（ 2022年08月31日 13 版）

(责编：赵欣悦、白宇)

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