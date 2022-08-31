本报记者 罗珊珊

伊朗陶瓷摆件、西班牙伊比利亚火腿、阿富汗松子、土耳其手工地毯……走进上海徐汇区绿地缤纷城进博集市，由绿地全球商品贸易港集团主办的“进博嗨购·缤纷生活节”活动正在火热开展，这里不仅有来自30余个国家和地区的上千种进博会同款商品可供选购，还融入啤酒、音乐、美食、运动、展演等多重元素。

展品变商品，展商变投资商。作为全年常设的购物场所，进博集市每天都吸引着大量消费者。进博会已成为重要的全球新品的首发地、前沿技术的首选地、创新服务的首推地，在推动我国产业升级、促进消费升级等方面发挥了积极作用，溢出效应十分明显。据商务部统计，前四届进博会参展企业发布新产品、新技术、新服务超过1500项，累计意向成交额达2700多亿美元。

今年11月5日至10日，第五届进博会将在上海举办。近日，中国国际进口博览局在北京举办专家研讨会，与会专家认为，进博会充分发挥国际采购、投资促进、开放合作、人文交流四大平台作用，有效连接中国和世界市场。要进一步释放进博会溢出效应，助力消费升级。

“举办进博会是中国着眼于推动新一轮高水平对外开放作出的重大决策，是中国主动向世界开放市场的重大举措。”商务部副部长盛秋平表示，进博会连续成功举办，展会质量持续提高，作用日益突显，国际影响更加广泛。

在对外经济贸易大学党委常委、副校长洪俊杰看来，进博会不仅为各国企业提供了进入中国市场的重要展示平台，推动中国和世界各国贸易相通，而且对招商引资和对外投资的促进作用显著，帮助国内企业开拓了海外市场，提升了企业国际化经营能力，实现在全球价值链中的位置攀升。

专家认为，中国市场空间广阔，潜力巨大，蕴含着广泛的合作机遇与强大的发展动能，吸引全球各种资源在此交流、汇聚和壮大，这是我国推进高水平对外开放和进博会连续成功举办的底气。进博会深化国际采购、投资促进、人文交流、开放合作四大平台作用，助力中国经济高质量发展，推动全球经济复苏，让中国的市场成为世界的市场、共享的市场、大家的市场。

《 人民日报 》（ 2022年08月31日 19 版）

(责编：赵欣悦、白宇)

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