人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

展品变商品，展商变投资商

进博会  展会质量持续提高（消费万花筒）

本报记者  罗珊珊
2022年08月31日05:45 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　伊朗陶瓷摆件、西班牙伊比利亚火腿、阿富汗松子、土耳其手工地毯……走进上海徐汇区绿地缤纷城进博集市，由绿地全球商品贸易港集团主办的“进博嗨购·缤纷生活节”活动正在火热开展，这里不仅有来自30余个国家和地区的上千种进博会同款商品可供选购，还融入啤酒、音乐、美食、运动、展演等多重元素。

　　展品变商品，展商变投资商。作为全年常设的购物场所，进博集市每天都吸引着大量消费者。进博会已成为重要的全球新品的首发地、前沿技术的首选地、创新服务的首推地，在推动我国产业升级、促进消费升级等方面发挥了积极作用，溢出效应十分明显。据商务部统计，前四届进博会参展企业发布新产品、新技术、新服务超过1500项，累计意向成交额达2700多亿美元。

　　今年11月5日至10日，第五届进博会将在上海举办。近日，中国国际进口博览局在北京举办专家研讨会，与会专家认为，进博会充分发挥国际采购、投资促进、开放合作、人文交流四大平台作用，有效连接中国和世界市场。要进一步释放进博会溢出效应，助力消费升级。

　　“举办进博会是中国着眼于推动新一轮高水平对外开放作出的重大决策，是中国主动向世界开放市场的重大举措。”商务部副部长盛秋平表示，进博会连续成功举办，展会质量持续提高，作用日益突显，国际影响更加广泛。

　　在对外经济贸易大学党委常委、副校长洪俊杰看来，进博会不仅为各国企业提供了进入中国市场的重要展示平台，推动中国和世界各国贸易相通，而且对招商引资和对外投资的促进作用显著，帮助国内企业开拓了海外市场，提升了企业国际化经营能力，实现在全球价值链中的位置攀升。

　　专家认为，中国市场空间广阔，潜力巨大，蕴含着广泛的合作机遇与强大的发展动能，吸引全球各种资源在此交流、汇聚和壮大，这是我国推进高水平对外开放和进博会连续成功举办的底气。进博会深化国际采购、投资促进、人文交流、开放合作四大平台作用，助力中国经济高质量发展，推动全球经济复苏，让中国的市场成为世界的市场、共享的市场、大家的市场。


　　《 人民日报 》（ 2022年08月31日 19 版）
(责编：赵欣悦、白宇)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
水利部：长江流域部分地区旱情缓解 后期抗旱形势依然严峻
　　人民网北京8月30日电 （记者王仁宏）据水利部消息，今年7月以来，长江流域持续高温少雨，江河来水偏少、水位持续走低，旱情发展十分迅速。8月25日旱情高峰时，长江流域耕地受旱面积6632万亩，有499万人、92万头大牲畜因旱供水受到影响，主要集中在重庆、四川、湖北、湖南、江西、安徽、河南、贵州、陕西、江苏10省（直辖市）。…
助力区域经济社会发展 第三条进出新疆大通道依若高速公路通车
　　依若高速公路通车仪式。受访者供图 人民网北京8月30日电 （记者杜燕飞）记者从中交集团获悉，新疆巴音郭楞蒙古自治州若羌县境内的依吞布拉克——若羌高速公路（以下简称依若高速公路）今日正式通车。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部