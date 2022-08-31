本报记者 徐佩玉

随着新能源汽车迅速普及，作为一种来源丰富、绿色低碳、应用广泛的二次能源，氢能产业逐步驶入发展快车道。

在刚刚落下帷幕的2022世界新能源汽车大会上，长安深蓝、北汽福田、现代汽车等车企带来了多款氢能汽车，引起广泛关注。值得注意的是，有关地区和部门聚焦提升研发能力、完善产业链布局等，出台了相应补贴政策，拿出 “真金白银”支持氢能产业发展。

重大项目落地速度加快

近年来，我国积极推动氢能产业发展，在关键核心技术攻关、多场景高效利用、产业健康有序发展等方面加大部署力度。

去年8月起，我国将上海、北京、广东3个城市群列为全国首批燃料电池汽车示范应用城市群；今年3月，《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》出台，明确氢能是未来国家能源体系的重要组成部分，氢能产业是未来产业重点发展方向。

近期各地频繁的动作，展示出氢能产业发展的光明前景。

北京市未来氢能科技AEM制氢设备中试基地项目已于8月初开工建设。该基地建成后将具备新一代AEM制氢设备全产业链研发与中试生产能力。

8月26日，上海市提出探索建设氢交易平台。具体政策包括支持国内氢能龙头企业、碳交易专业平台机构等在临港新片区联合设立统一、高效的氢能交易平台；推动清洁氢产生的减排量纳入自愿碳减排市场交易，逐步探索建设全国性氢交易所等。

8月27日，国家燃料电池技术创新中心正式在山东潍坊挂牌，200辆搭载着潍柴氢燃料电池的商用车同步投入运营。该中心以燃料电池关键技术研发为重点，聚焦燃料电池共性关键技术研究、应用开发技术研究、测试评价技术研究和相关研发平台建设，将推动重大研究成果产业化。

政策补贴力度大效果好

看补贴力度，各地发展氢能产业的决心可见一斑。

北京市经信局提出，对开展小批量新技术新产品实际工况、环境、场景等测试验证，按照测试投资额的不高于30%、单个项目不超过1000万元的资金补贴；对新基建项目应用筑基工程攻关产品清单内新技术新产品的，按照项目投资额的不高于30%、单个项目不超过3000万元的资金补贴。

湖北省武汉市经济和信息化局提出，对于该市燃料电池核心零部件生产企业，按照核心零部件年度销售收入2%-5%的比例给予超额累进制阶梯奖励。企业燃料电池核心零部件销售收入1000万元（含）至5000万元（不含），按照燃料电池核心零部件销售收入的2%给予奖励；5000万元（含）至1亿元（不含）超额部分按照3%给予奖励；1亿元（含）至2亿元（不含）超额部分按照4%给予奖励；2亿元（含）以上超额部分按照5%给予奖励；单个企业年度最高奖励1000万元。

氢能补贴对于目前发展阶段的氢能企业具有较强吸引力。中国汽车工业协会数据显示，2019年、2020年、2021年中国市场销售的氢燃料电池汽车总数分别为2737辆、1177辆、1586辆，市场规模较小。进入2022年，随着补贴政策的落地，氢燃料电池汽车的产销开始加速。今年1至7月销量为1633辆，同比增长超过130%。

加强协作做大产业集群

目前来看，上海的探索为各地发展氢能产业提供了经验。

去年8月，上海城市群被列为全国首批燃料电池汽车示范应用城市群。该城市群由上海牵头，联合苏州、南通、嘉兴、淄博、鄂尔多斯、宁东能源化工基地组成，将在4年内推广5000辆燃料电池汽车，建设73座加氢站。

今年8月4日，上海城市群国家燃料电池示范应用发布第一阶段成果，100辆燃料电池汽车率先启动运营。此次首批燃料电池汽车示范应用车仅需15分钟-30分钟即可加满氢气，标配最大续航里程超过400公里，车辆出勤效率较高。

上海市经济和信息化委智能制造处处长韩大东说，上海在燃料电池汽车核心零部件制造方面比较强，但是货车和客车的整车制造能力不如浙江和江苏，需要加强合作。宁夏和内蒙古的火车和大型卡车使用场景多且具备较强整车制造能力，能够为上海的燃料电池汽车系统和核心零部件提供更多使用场景。

目前，上海计划打造“南北两基地、东西三高地”氢能产业空间布局。金山、宝山是氢气制备和供应保障基地，临港、嘉定和青浦是产业集聚发展高地，各区发展侧重不同，有利于发挥优势，形成产业集群。

国家能源局总工程师向海平表示，目前我国氢能产业正处于发展初期，创新能力、技术装备水平等仍有很大提升空间，必须围绕氢能全产业链全面提升基础研究能力、原始创新能力，提升关键核心技术、前瞻性技术水平，推动创新成果产业化及示范应用。

(责编：赵欣悦、白宇)

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