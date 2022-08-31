原标题：第三载护航 中国太保再度牵手中国服贸会

近日，中国太保作为中国服贸会全球合作伙伴和官方指定保险服务商，继续为2022年服贸会提供保险保障及相关服务。作为中国保险业的中坚力量，中国太保已连续三年全力护航服贸会圆满举办。

中国太保将充分借鉴丰富的展会服务经验,围绕贸易全产业链风险保障需求，为主办方、参展方等四大相关方提供提供涵盖贸易融资、运输、报关、仓储、售后等全流程、全链条的展会全生命周期保障服务。

中国太保，绿色同行。中国太保将以“科技+保险+服务”驱动，不断拓展服务内涵与外延，积极探索绿色保险、绿色出行、绿色健康等新兴领域产品和服务创新，完善风险保障产品和服务体系，构建完整服务闭环。同时，中国太保不忘初心使命，聚焦服务乡村振兴等国家战略任务，锚定高质量发展目标，进一步发挥保险的经济“助推器”、社会“稳定器”功能作用。在2022年服贸会举办期间，中国太保旗下中国太保产险将举办以绿色可持续新发展为主题的论坛，以更好地服务服贸会，助力国家战略升级。作为国内领先的综合性保险集团，中国太保也是首家在上海、香港、伦敦三地上市的中国保险公司，连续十二年入选《财富》世界500强。2022年8月，中国太保入选福布斯中国首次发布的中国ESG 50名单。

(责编：曹淼、李源)

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