人民网北京8月31日电 （记者杨曦）据国家统计局消息，为动态监测我国经济发展新动能变动情况，国家统计局统计科学研究所测算了2021年我国经济发展新动能指数，并修订了历史指数数据。结果显示，2021年我国经济发展新动能指数（以2014年为100）为598.8，比上年增长35.4%。2021年，各项分类指数与上年相比均有提升，其中，网络经济指数增长最快，对总指数增长的贡献最大。

“以新产业、新业态、新模式为主要内容的新动能实现稳步成长，经济活力不断提升，创新能力进一步增强，网络经济持续快速发展，转型升级成效显现，发展新动能培育壮大，为实现‘十四五’良好开局、推动经济高质量发展持续注入新动力。”国家统计局统计科学研究所首席统计师何强说。

从各项分类指数来看，2021年，网络经济指数为1963.6，比上年增长48.4%，对总指数增长的贡献率为81.9%；经济活力指数为393.1，比上年增长18.8%，对总指数增长的贡献率为8.0%；创新驱动指数为293.5，比上年增长20.5%，对总指数增长的贡献率为6.4%；知识能力指数为182.7，比上年增长11.6%，对总指数增长的贡献率为2.4%；转型升级指数为160.9，比上年增长7.0%，对总指数增长的贡献率为1.3%。

何强分析，2021年我国经济发展新动能呈现出以下几方面的特点：

一是网络经济持续快速发展，推动新动能不断壮大。随着5G网络和千兆光网建设力度加大，新型技术设施建设取得成效，信息通信服务能力明显提升，互联网、大数据、人工智能等产业不断壮大，数字经济与实体经济深度融合，“互联网+”快速发展，新型消费模式不断涌现，应用场景更加丰富，持续推动新动能快速成长。网络购物、在线外卖、网络视频、网络健康等生活服务类电商持续快速发展，互联网平台企业进一步向线下衍生拓展，加快传统业态数字化改造升级，实体商业通过直播电子商务、社交营销、社区团购等多种形式扩大销售规模，个性化定制、柔性化生产备受用户青睐，线上线下消费高效互动，新业态新模式引领新型消费扩容升级。

二是市场主体继续增加，发展活力进一步增强。大众创业万众创新纵深推进，新增市场主体保持良好增长态势，活力有效激发。政府职能加快转变，更多政务服务事项实现一网通办，加强和创新监管，不断优化营商环境，“放管服”改革取得新进展，进一步扩大经济发展空间，助力经济发展新动能对传统发展动能的替代转换。

三是研发投入连续增长，创新驱动发展取得新成效。深入实施创新驱动发展战略，大力推进科技创新，持续加强基础研究，夯实科技自立自强根基，一批重大科技创新成果涌现，关键核心技术攻关取得重要进展，载人航天、火星探测、资源勘探、能源工程等领域实现新突破，国家战略科技力量加快壮大，企业创新主体地位持续增强，新动能培育加速推进。

四是高技能人才加强培养，人力资本水平有效提升。提升人力资源技能水平，加强知识能力建设，是培育发展新动能的重要保障。从主要构成指标看，我国高学历、高技能人口比例进一步提高。

五是新兴产业加快发展，产业结构优化升级。畅通国民经济循环、维护产业链供应链安全稳定的同时，持续推进产业结构优化升级，提升产业发展水平，培育壮大发展新动能。持续推进制造业、服务业、农业等产业数字化，开展新一代信息技术与制造业融合发展试点示范，实施制造业绿色低碳转型行动和先进制造业集群发展专项行动，持续推进国家战略性新兴产业集群工作，产业布局进一步优化。

图片来源：国家统计局官网

(责编：杨曦、高雷)

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