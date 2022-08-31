人民网北京8月31日电 （记者杨曦）今日，国家统计局、科学技术部和财政部联合发布了《2021年全国科技经费投入统计公报》（以下简称《公报》）。《公报》显示，2021年，我国研究与试验发展（R&D）经费投入继续保持较快增长，国家财政科技支出稳步增加，研究与试验发展（R&D）投入强度持续提升，基础研究占比明显提高。

数据显示，2021年，全国共投入研究与试验发展（R&D）经费27956.3亿元，比上年增加3563.2亿元，增长14.6%，增速比上年加快4.4个百分点；研究与试验发展（R&D）经费投入强度（与国内生产总值之比）为2.44%，比上年提高0.03个百分点。按研究与试验发展（R&D）人员全时工作量计算的人均经费为48.9万元，比上年增加2.3万元。

国家统计局社科文司首席统计师李胤分析，2021年全国科技经费投入呈现出以下特点：一是研究与试验发展（R&D）经费投入保持较快增长，二是基础研究经费占R&D经费比重明显提升，三是企业研发投入主体地位不断增强，四是东部地区对研发投入的拉动作用明显，五是财政科技支出恢复增长。

“2021年，我国经济社会发展稳定向好，R&D投入较快增长，为创新发展注入了强大活力。”李胤指出，同时也要看到，我国科技投入由“大”到“强”仍存在不少制约因素，实现科技创新发展各项规划目标、加快建设科技强国仍需付出艰苦努力。要继续保障R&D经费投入总量稳步增长，加强政府资金对基础研究的投入力度，鼓励企业通过各种方式加强原始创新，提高创新合作水平，为实现高水平科技自立自强提供扎实有力保障。

分活动类型看，全国基础研究经费1817.0亿元，比上年增长23.9%；应用研究经费3145.4亿元，增长14.1%；试验发展经费22995.9亿元，增长14.0%。基础研究经费所占比重为6.50%，比上年大幅提升0.49个百分点；应用研究和试验发展经费所占比重分别为11.3%和82.3%。

分活动主体看，各类企业研究与试验发展（R&D）经费21504.1亿元，比上年增长15.2%；政府属研究机构经费3717.9亿元，增长9.1%；高等学校经费2180.5亿元，增长15.8%。企业、政府属研究机构、高等学校经费所占比重分别为76.9%、13.3%和7.8%。

分产业部门看，高技术制造业研究与试验发展（R&D）经费5684.6亿元，投入强度（与营业收入之比）为2.71%，比上年提高0.05个百分点。在规模以上工业企业中，研究与试验发展（R&D）经费投入超过千亿元的行业大类有5个，这5个行业的经费占全部规模以上工业企业研究与试验发展（R&D）经费的比重为51.2%。

分地区看，研究与试验发展（R&D）经费投入超过千亿元的省（市）有11个，分别为广东（4002.2亿元）、江苏（3438.6亿元）、北京（2629.3亿元）、浙江（2157.7亿元）、山东（1944.7亿元）、上海（1819.8亿元）、四川（1214.5亿元）、湖北（1160.2亿元）、湖南（1028.9亿元）、河南（1018.8亿元）和安徽（1006.1亿元）。研究与试验发展（R&D）经费投入强度（与地区生产总值之比）超过全国平均水平的省（市）有6个，分别为北京、上海、天津、广东、江苏和浙江。

(责编：杨曦、高雷)

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