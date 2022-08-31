人民网北京8月31日电 （记者赵竹青）据中国物流与采购联合会网站消息，中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心发布的2022年8月份中国非制造业商务活动指数显示，建筑业商务活动指数为56.5%。虽低于上月2.7个百分点，但仍位于较高景气区间，建筑业生产活动继续扩张。

“得关注的是建筑业新订单指数为53.4%，连续4个月环比上升，且升幅较上月有所扩大，表明投资持续发力基础较为稳固。”中国物流与采购联合会副会长蔡进表示。

中国物流信息中心分析师武威分析，专项债使用进度加快，使用范围扩大都在一定程度上带动有效投资加快释放。从行业看，土木工程建筑业新订单指数为55.5%，较上月上升3.7个百分点，环比升幅较大，表明基建投资需求有望继续释放，在一系列投资相关政策带动下，下半年基础设施投资有望保持较好增长态势。

武威表示，在建筑业需求持续向好的带动下，建筑业企业预期有所升温，其业务活动预期指数为62.9%，较上月上升1.9个百分点。

(责编：赵竹青、高雷)

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