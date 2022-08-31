人民网北京8月31日电 （记者王震）今日，中国上市公司协会发布中国上市公司2022年上半年经营业绩快报。报告显示，截至8月31日，沪、深、北证券交易所4825家上市公司披露了半年报业绩，上市公司实现营业总收入34.54万亿元，同比增长9.24%。在疫情反复、国际冲突加剧、外部通胀等超预期因素冲击下，上市公司整体经营业绩保持增长态势，我国经济“基本盘”底色彰显，上市公司质量稳步提升，结构进一步优化。

一、整体业绩保持韧性增长，实体公司增速高于金融类公司

上市公司实现营业总收入34.54万亿元，同比增长9.24%，远高于同期GDP增速，占GDP的比重进一步扩大。实现净利润3.25万亿元，同比增长3.19%，一、二季度增速分别为5.49%、1.16%，二季度业绩普遍好于市场悲观预期，充分体现了上市公司作为各行业龙头的强大竞争力及发展韧性。

非金融类公司实现营业总收入和净利润29.23万亿元、1.95万亿元，同比增长10.89%、4.55%。自2021年一季度起，实体企业营收增速持续高于金融类公司，显示我国经济脱虚向实的良好发展态势。

分行业看，行业间差异明显。煤炭油气、基础化工、动力电池原料、光伏新能源行业公司业绩增长迅猛，受疫情反复、原材料价格高企等因素影响，航空、餐饮、旅游等行业公司仍处困境。受益于国务院稳定经济一揽子政策措施，上半年上市公司收到税费返还4689亿元，同比增加162%，在积极的政策措施下，上市公司的现金流有所改善，预计会对下半年的业绩产生积极影响。

二、注册制改革深入推进，创新创业公司厚植研发投入

全面注册制改革稳步推进，创业板、科创板、北交所合计新增139家，占上半年全部新增上市公司家数的82%。上市公司平均研发支出营收占比1.69%，其中科创板、创业板与北交所公司研发强度分别为8.62%、4.82%、4.58%。计算机、生物产业、高端装备制造业研发强度居前，分别高达 10.29%、10.10%和6.84%，市场“含科量”、“含新量”显著提升。

三、主板“现金牛”底盘稳定，头部公司继续领跑

主板上市公司营收、现金流等稳中有升，为上市公司业绩筑基，盈利质量进一步改善。营收和净利润分别排名前200家的公司份额占总体的72%和85%，彰显头雁效应。截至目前，102家公司已发布中期现金分红预案，现金分红金额超1700亿元，积极回报投资者日渐成为市场共识。

四、资本市场持续向好发展，上市公司质量稳步提升

退市公司数量历史再创新高，进退有序的市场生态加速形成，股票质押风险显著缓释，风险公司得到稳妥处置。再融资渠道更加通畅，并购重组助推公司做优做强，实施股权激励、员工持股、股份回购的公司数量显著增加。崇法守信、规范透明、开放包容的良好证券市场生态正进一步形成。

(责编：王震、高雷)

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