人民网北京8月31日电 （记者王连香）8月31日，中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）披露了2022年上半年财务决算。上半年，铁路发展稳中有进，有力服务党和国家工作大局，发送货物19.46亿吨，同比增长5.5%，建成投产新线2043.5公里。受多点散发疫情影响，发送旅客7.87亿人次，同比下降42.8%，国铁集团实现营业总收入4857亿元，同比减少271亿元。

国铁集团财务部负责人介绍，上半年，国铁集团坚持稳中求进工作总基调，高效统筹疫情防控和铁路重点工作，持续推动铁路高质量发展，为稳住经济大盘、保持国民经济平稳运行做出了积极贡献。

一是疫情防控有力有效。坚持“外方输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，认真执行国务院联防联控机制要求，严格落实测温扫码、分散候车、通风消毒等站车疫情防控措施，及时调整列车开行和车票预售期，坚持人、物、设备、环境同防，持续强化铁路口岸疫情防控，有效防范了输入性疫情。高效完成援港、援沪、援吉等运输任务，上半年共运输防疫人员1.46万人、生活物资17.4万吨，有力服务了全国疫情防控大局。

二是运输经营精准高效。深入开展“守底线、补缺陷、除隐患、防风险”安全专项整治行动，铁路运输安全保持总体稳定。牢固树立过“紧日子”思想，严格落实全面预算管理，着力提升铁路经营质效，运输总支出较进度减支455亿元。加大保通保畅工作力度，深入开展货运增量大会战攻坚战，全力保障国计民生重点物资运输，维护国际产业链供应链安全稳定畅通，月度货物发送量连创历史新高，实现货运收入2344亿元，同比增长9.6%。中欧班列开行7514列、发送货物72.4万标箱，同比分别增长2%、3%；西部陆海新通道班列发送货物37.9万标箱，同比增长33%。圆满完成北京冬奥会、冬残奥会铁路运输保障任务，组织京广高铁北京至武汉段实现时速350公里高标运营，大力推广自助、扫码等无接触式服务，持续改善旅客出行体验。

三是技术创新持续深化。深入落实创新驱动发展战略，编制发布“十四五”铁路科技创新发展规划，深化川藏铁路工程关键技术创新，开展CR450科技创新工程重大科技攻关，自主研发的世界领先新型复兴号高速综合检测列车创造了明线相对交会时速870公里世界纪录，持续完善智能高铁技术体系，形成奥运智能动车组、智能票务等一系列创新成果，铁路科技自立自强能力和产业化应用水平进一步提升。

四是铁路建设扎实推进。充分发挥铁路建设投资对稳住经济大盘的拉动作用，全力打好川藏铁路全线开工建设阵地战攻坚战，扎实推进国家“十四五”规划纲要确定的102项重点工程中的涉铁项目，加大建设项目复工达产力度，全国铁路完成固定资产投资2853亿元，完成全年进度计划较去年多2.1个百分点，投产新线2043.5公里，其中高铁995.9公里。杭州至台州高铁、黄冈至黄梅高铁、郑州至重庆高铁襄阳至万州段、济南至郑州高铁濮阳至郑州段、和田至若羌铁路、阿克苏至阿拉尔铁路、北京丰台站、郑州航空港站等一批重点项目高质量开通，川藏铁路、成都至兰州铁路、大理至瑞丽铁路、丽江至香格里拉铁路等在建工程取得积极进展。

该负责人指出，上半年，国铁集团实现营业总收入4857亿元，同比减少271亿元，净利润亏损804亿元，其中二季度当季亏损343亿元，较一季度收窄118亿元。净利润亏损的主要原因是多点散发疫情，给铁路运输经营带来较大影响，客运和多元经营尤其严重。上半年，客运收入965亿元，同比减少599亿元，下降38.3%。二季度末国铁集团负债率为66.81%，较去年底增长0.48%，主要原因是上半年铁路固定资产投资保持高位运行，负债总额有所增加。铁路负债主要是建设投资负债，与维持简单再生产的经营性负债有着本质的不同，其对应的是优质资产。铁路客货运输、多元经营现金流稳定，具有良好的偿债能力，债务风险稳定可控。

(责编：王连香、高雷)

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