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兴业银行数字人民币钱包正式上线

2022年08月31日11:29 | 来源：中国网财经
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原标题：兴业银行数字人民币钱包正式上线

　　经过前期紧锣密鼓筹备，2022年8月30日，兴业银行数字人民币钱包正式上线，标志着兴业银行实现了从数字人民币合作银行到运营机构的角色转变。

　　“仅凭手机号即可开立兴业银行数字人民币钱包，我刚用碰一碰的方式完成了支付，真是太方便了。”第一个开通兴业银行数字人民币钱包的严先生惊喜地说。

　　今年，兴业银行获批成为第10家数字人民币运营机构。在人民银行指导下，兴业银行以“安全、便捷、高效、开放、共享”为目标，高标准、严要求、全自主地开展数字人民币研发建设工作，充分运用云原生、分布式架构等先进技术，打造适应数字化时代和新发展格局的金融基础设施。

　　新上线的兴业银行数字人民币钱包可支持钱包开立、绑卡、充钱、转钱、收付、查询、随用随充等主流功能。用户通过手机在安卓应用市场或苹果商店搜索下载“数字人民币APP(试点版)”，完成新用户注册，在个人页选择“兴业银行”，通过手机号验证，即可开通兴业银行数字人民币钱包，无兴业银行卡的用户也可开通。

　　兴业银行相关负责人表示，该行将以数字人民币钱包的上线为契机，打造更多特色场景和商业模式，不断延伸服务触角，推进数字人民币试点工作扩面增量，为实体经济和广大人民群众提供更加便捷安全的数字人民币服务，努力建设成为市场领先的数字人民币运营机构。

(责编：曹淼、李源)
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