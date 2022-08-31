原标题：绿融新交行 智创新未来 交通银行亮相2022服贸会

2022中国国际服务贸易交易会（以下简称“服贸会”）8月31日开幕，作为服贸会九大专题展之一的金融服务专题展于9月1日-9月5日在北京首钢园举办。

交通银行已连续三年参加服贸会，本次以“绿融新交行智创新未来”为主题，携特色产品和服务，亮相大会展厅。通过综合展区和数币展区两个展位，以“视频+图文+互动”形式，向广大观众展示百年交行服务实体经济、支持“两区”建设、推进数字化赋能、深度融入城市经济发展等领域的各项举措和最新成果。

综合展区位于首钢园9号展馆T011，占地面积约为250㎡，采用“交行蓝”作为主色调，借鉴“天圆地方”的美好寓意，通过“圆”与“方”的造型组合，“前卫流动”与“蔚蓝通透”的场景设计，聚焦金融和科技融合发展，全方位呈现交通银行作为数字金融践行者，以金融科技创新打造业务特色等方面的诸多亮点。

“数字化”是交行本次参展的一个重要特征。最新推出的“云上交行”，应用流媒体技术增温线上金融，通过“一对一”真人服务模式，与客户远程实时互动并在线办理业务，将物理网点的“面对面”变成在线网点的“屏对屏”、“键对键”和“线连线”，有效延伸金融服务触角，提升客户在智慧金融服务方面的可得性与满意度。惠民就医、财智校园、兴农e贷……众多体现数字金融与实体经济和群众生活深度融合的服务及产品，等待观众现场解锁，切身感受新技术为金融服务带来的深刻变革和无限可能。

综合展区在设计上还强调“互动性”，将知识图谱、计算机视觉等人工智能技术的应用效果直观展现给观众。观众通过竖屏模拟手机，输入退休金、日常支出等信息，即可获取养老资产配置计划，“一键体验”养老金融服务；通过触控大屏、墙体投影互动等新型多媒体设备对交银跨境e金融、交银e关通、智慧风控等信息“一触即达”；在“交行数字健身吧”，以智趣自行车搭载L形高清弧屏，观众可现场报名参加虚拟健身运动，畅享云赛场，身临其境感受科技魅力和活力交行。

“数字人民币”展区位于8号展馆T012-12，突出了数字人民币与生活场景的自然融合。自助点餐机、盲盒机等互动设施，可供参展观众现场使用数字人民币，亲身体验高效、便捷、安全的结算方式。数字人民币是中国人民银行发行的数字形式的法定货币，与实物人民币等价。交行作为数字人民币指定运营机构之一，不断拓展应用场景，目前已支持数字人民币在交通出行、餐饮住宿、购物消费、旅游观光、医疗卫生等民生消费领域的广泛应用，充分体现了“服务民生、健康发展”这一展示主题。

据悉，服贸会期间还将举办2022（第十八届）中国国际金融年度论坛。作为本次论坛的战略合作伙伴，交通银行党委副书记、行长刘珺届时出席论坛，并针对“金融担当：助力企业和金融机构互惠共赢”发表主题演讲。

(责编：曹淼、李源)

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