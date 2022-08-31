原标题：苏宁易购发布2022年半年度报告：营收372.09亿 EBITDA持续转正

8月30日晚间公告，苏宁易购发布2022年半年度报告。公告显示，苏宁易购上半年营收372.09亿元，EBITDA增厚达到8.59亿元，线下家电3C家居生活专业店实现经营利润盈利，6月单月可比门店收入同比增长4.4%。下沉区域持续渗透，苏宁易购零售云上半年新开1111家店面。提质增效效果明显，上半年苏宁易购综合毛利率同比增加9.00%，期内公司总费用同比下降40.10%。聚焦核心业务，寻求有质量的成长，苏宁易购经营质量得到持续改善。

报告期内，苏宁易购经营活动产生的现金流量净额为正。利润表现方面，在不考虑非经营性现金流相关的因素影响下，苏宁易购上半年EBITDA(EBITDA是指在息税折旧及摊销前利润基础上剔除非经营性现金流因素影响)为8.59亿元，相较于去年下半年得到根本性好转。其中一季度EBITDA 2.6亿元、二季度EBITDA为5.99亿元，实现季度EBITDA环比增长。剔除金融资产公允价值变动以及汇兑损益影响，公司二季度归属于母公司股东净利润同口径环比一季度减亏13.71%，同比减亏73.04%。

4、5月份，部分区域受疫情影响，公司积极调整应对，随着6月份各地消费激励政策的陆续推进，公司紧抓市场机会，推进节能补贴、618大促、空调旺季促销等活动，6月公司实现商品销售规模环比5月增长49.07%。

报告期内，苏宁易购拥有家电3C家居生活专业店1589家，覆盖核心商圈、社区商圈、商超和部分购物中心等各种用户消费场景。上半年，苏宁易购加快调整亏损、低效自营门店，大力推进店面租金水平下降，线下盈利能力进一步增强，线下家电3C家居生活专业店实现经营利润盈利，6月单月可比门店同比增长4.4%。

苏宁易购同期进一步加强门店结构优化，在一、二线城市的门店进一步提升用户体验，加大中高端产品的推广，有效提升整体解决方案的销售能力。围绕用户在家电换新需求和成套化家电购买趋势，苏宁易购完成新型店面模型的升级改造，推出旗下聚焦家庭场景解决方案的创新业态苏宁易家，围绕中高端品牌产品的消费场景及体验，升级品牌、品类、场景专厅，优化服务链路。

苏宁易购零售云业务发展迅速，夯实下沉市场的渗透。苏宁易购零售云上半年新开1111家店面，总量达到9749家，维持巩固网络数量、销售规模、经营质量等方面的领先优势。上半年零售云销售规模同比增长5%，其中6月份零售云销售规模同比增长53%。

值得注意的是，报告期内苏宁易购通过调整商品结构，加大线下销售占比，提升中高端产品的销售推广，恢复毛利水平，公司主营业务毛利率同比增加4.82%，其他业务毛利率同比增加4.18%，带来公司综合毛利率同比增加9.00%，达到综合毛利率20.31%。同期苏宁易购大力度推进费用管控进一步优化组织、提高人效、加强激励，报告期内公司运营费用同比下降47.82%。

半年报数据显示，在江苏、南京省市政府大力支持下，供应商、合作伙伴的全力支持之下，上半年苏宁易购持续推进降本、提效、增收各项举措，经营态势进一步企稳向好，经营质量步入持续改善周期。瞄准家消费刚需市场，苏宁易购持续深化“为用户提供家庭场景解决方案的零售服务商”的战略定位，充分发挥线下实体和区域布局优势，强化升级家电家装一站式购物体验，有助于打开新的增长空间。

(责编：曹淼、李源)

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