华发股份：上半年实现营业收入250.05亿元
8月29日晚，华发股份发布2022年半年度业绩公告。上半年受经济下行、新冠疫情反复等多重不利因素影响，华发股份仍然继续保持稳健发展势头，实现营业收入250.05亿元，同比增长20.37%；归属于上市公司股东的净利润18.46亿元，同比增长9.44%。销售方面，上半年累积实现合同销售金额493.91亿元，排名跃居行业前二十；预收楼款余额达742.99亿元，较年初增长9.10%，待结算资源丰富。
同时，自2022年初以来公司股价稳步上涨，据wind数据显示，公司今年股价累计上涨幅度已超41%，位列A股房地产开发行业涨幅榜第4名。华泰证券、广发证券、申万宏源证券、中信建投等14家主流券商，对华发股份给予大力推荐，共出具了30余篇深度报告或点评，公司在资本市场的认可度持续提高。
变局时代，困难与机遇同在。上半年，华发股份迎难而上，牢牢把握“稳字当头、稳中求进”工作总基调，实现营收、归母净利逆势增长。
公告显示，报告期内，华发股份实现营业收入250.05亿元，同比增长20.37%；归属于上市公司股东的净利润18.46亿元，同比增长9.44%；扣非基本每股收益0.84元，同比增长40%。营收、归母净利的双增长，展示了公司在当前愈趋复杂的行业发展形势下的强劲发展韧性。
2022年上半年，华发股份凭借稳健的经营能力取得了优异的市场表现：不仅入选了“克而瑞中国房地产企业销售业绩百强榜单”前20名，更历史性跻身中指院“中国房地产百强企业”第14位、中国房协“房地产开发企业综合实力TOP500”前20名，排名再创新高，行业认可度显著提高。此外，华发股份已连续6年跻身《财富》“中国500强”榜单，为稳经济大盘发挥着中流砥柱作用。
上半年，受疫情持续影响，市场观望情绪浓厚，行业整体销售表现低迷。华发股份“勤修外功”“苦练内功”，实现合同销售金额493.91亿元。根据克而瑞数据显示，公司今年1-6月销售金额在中国房地产企业中排名第17名，较去年同期上升17位，行业地位稳步提升，继续保持“中而美”的发展态势。
“勤修外功”，公司因地制宜，根据所在地区制定精准的营销策略，线上线下互动引流，全面打响销售攻坚战。线下，调整营销策略，以“全民营销”“以老带新”等方式持续深化拓展销售渠道；线上，加速向数字化营销转型，依托“华发置业通”等线上平台，加强引流带货，公司视频号上半年荣获乐居财经“中国地产企业官方视频号影响力榜单”第13位。
“苦练内功”，公司编制完成精装住宅室内收纳设计、城市系公区及户内精装标准化等成果10余项，品质人居再上新台阶。据不完全统计，凭借卓越的产品品质，华发股份有80多个项目先后斩获广厦奖、鲁班奖、詹天佑奖、亚洲不动产奖、缪斯国际设计大奖等国内外重要奖项和认证，在规划设计、园林景观、室内设计、标准研发、工程质量等方面都备受各界认可。
2022年上半年，公司旗下的武汉外滩荟项目、上海苏河世纪项目、武汉公园首府项目凭着实力及创意设计，成功斩获德国殿堂级荣誉“标志性设计奖·创新建筑奖”，深受国际业界认可，品牌影响力再度扩大。
此外，在市场信心亟待提振的环境下，华发股份始终坚持责任经营，全力推动项目复工复产，公司旗下项目均实现如期交付，兑现客户交房承诺，获得乐居财经“2022上半年房企交付榜”前20强。公司在保证项目按时交付的同时，还做到了保质甚至超品质完成交付，交付满意度持续上升。
今年以来，金融机构风险偏好趋于谨慎，房地产企业再融资难度加大。公司通过融资端与投资端的战略平衡，坚持审慎安全的资金管理，持续保持“三道红线”全绿的安全底盘，延续着一贯稳健的财务风格。
融资端，公司不断加强资金精细化管控水平，平均融资成本稳中有降。投拓端，公司坚持审慎稳健的投资策略，在保持经营稳健、现金流充裕的基础上，先后在上海、杭州、珠海、中山等战略深耕城市斩获优质地块，增加项目储备，为公司发展积蓄新动力。
截至报告期末，公司待开发土地计容建筑面积434.02万平方米，在建面积1594.95万平方米，主要位于一、二线核心城市，重点区域优势逐渐形成，为公司未来可持续发展提供良好保障。
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