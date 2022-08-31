人民网北京8月31日电 （记者赵竹青）又是一年开学季，你准备好了吗？愿你新的学期，有新的收获。中国载人航天官方微信号今日发布一份来自中国载人航天的专属祝愿，请查收！

运载火箭

牢牢托举，稳步前进

学海无涯，愿你像转运平台一般

脚踏实地，肩负重任

发射塔架

静静等待，守护梦想

张开双臂，愿你像发射塔架一般

坚守寂寞，见证辉煌

航天员

千锤百炼，万里挑一

整装待发，愿你像航天员一般

信心满满，勇往直前

货运飞船

默默无闻、接续奋斗

舟行万里，愿你像货运飞船一般

冲破云霄，不问归期

返回舱

历经考验，平安凯旋

征途漫漫，愿你像返回舱一般

百炼成钢，苦尽甘来

机械臂

小小身躯，大大力量

勤勤恳恳，愿你像机械臂一般

灵活自如，游刃有余

太阳帆板

张开翅膀，积蓄能量

日积月累，愿你像太阳帆板一般

吸取知识，自我“充电”

新学期已至

愿努力的你

学有所成

不负所望

（文本所有图片均来自中国载人航天微信公众号）

(责编：赵竹青、高雷)

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