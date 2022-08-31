原标题：农业银行参展2022年服贸会 以金融科技服务美好生活

2022年9月，第九届中国国际服务贸易交易会金融专题展如期而至，农行此次在首钢园九号馆和八号馆分别设立主展区和数字货币展区，全面展示该行在助力乡村振兴、服务实体经济、耕耘美丽中国等工作中所采取的主要举措及取得的阶段性成果。

“树”的设计是展厅另一亮点，呈三角形矗立的三棵大树恰似我们的“农业”“农村”“农民”，“三农”根基稳固、互相支撑、缺一不可；三棵大树与中间的树木连接成一片森林，恰似乡村振兴带动产业、人才、文化、生态、组织的全面振兴，为社会稳定、国家富强、民族复兴，人民群众拥有更加美好的生活提供坚实保障。

本次展览，农行在主展区设置“大行担当”“乡村振兴”“美好生活”“权益保护”和“金融科技”五大板块，以图、文、视频等多种形式全面展现农行依靠现代科技支持金融领域进步，助力中国经济发展，为乡村振兴铺路、为实体走强搭桥、为人民群众实现美好生活贡献力量，积极履行国有大行承担的社会责任。

“大行担当”板块，展示了农行立足“双循环”发展格局，在服务制造强国战略、助力新兴产业发展、聚焦绿色金融、推动“两区”建设中做出的工作与取得的成绩。“乡村振兴”板块，描绘了农行为落实“农业强”“农村美”“农民富”，在“三农”沃土中深耕细作；为落实“六稳”、“六保”战略任务，打造“多快好省”的普惠金融体系。“美好生活”板块，让观众在感受农行“为民、惠民、便民”政策的同时，亲身体验“服务升温工程”为人民群众带来的获得感、幸福感和安全感。“金融科技”板块，展示了农行以“金融+科技+数据”为驱动，不断为金融行业发展赋能，打通线上、线下双渠道；积极推广数字人民币应用，保证客户金融信息安全，为人民的美好生活提供高质量的金融服务。“权益保护”板块，展示了农行对内完善消费者保护工作机制，对外以教育宣导强化消费者金融消费安全意识，培育良好金融消费生态环境付出的努力。

值得关注的是，农行在场馆中的中央电子大屏中浓缩了五大板块中的精彩瞬间。“大行担当”中，农行国际业务团队以“WIN IN跨境”精神为两区建设添砖加瓦；“美好生活”中，农行“壹私行”客户的慈善信托为先天性心脏病儿童带来了生的希望；“权益保护”中，微电影《交子铺》《守住“钱袋子”》以生动的剧情告知客户坚守个人信息、谨防金融诈骗的重要性。

此次服贸会，农行再次受邀参加八号馆数字人民币展区展览，展位S8T012-6，在这里集中展示农行数字人民币试点过程中取得的创新成果。

展区主要分为数币展示区和场景体验区两大区域。数币展示区通过大型展板、电子屏幕等，展示农业银行数字人民币发展历程以及智慧场景建设成果。作为第一批指定运营机构，农业银行深耕G端、B端以及新零售客户，提供交通出行、餐饮住宿、购物消费、观光旅游、医疗卫生、通信服务、票务娱乐等解决方案，推动数字人民币与各领域深度融合。体验区注重场景再现，设置元气森林自动售货机、防疫桩等机具，展示农业银行与合作伙伴共同构建的数字人民币应用场景，使参展人员身临其境体验农业银行数字人民币优质服务。

在数币展区，参展人员同样可以现场参与体感互动游戏及抽奖活动，加深了解数字人民币的同时，更有机会获得农业银行数字人民币体验金或服贸会专属精美礼品。

此次展会，农行除展示自身经营发展成果外，对与该行开展合作的众多优质企业进行展览，银企合作、不断巩固双方合作强度。

农行与跨境银行间支付清算有限责任公司合作，在展会期间持续播放人民币跨境支付系统(简称CIPS系统)宣传视频。跨境清算公司以CIPS系统为渠道，为业务参与者提供安全、高效、便捷和低成本的全球人民币跨境资金清算结算服务。农行与跨境清算公司联手，共建跨境人民币支付体系，推广人民币跨境结算，为实现人民币国际化发展不断进行探索与创新。

受到各地消费者青睐的河北武强县红旗农场的“武强小米”，有机健康、栗香回甘的怀柔老栗树聚源德农业科技发展有限公司的老栗树板栗也将出现在农行展台。农业的发展离不开农行的金融灌溉，农业的转型离不开农行的结对帮扶，无论是河北武强还是北京乡镇，在乡村振兴的道路上，农行始终在金融服务中站好“排头兵”位置，服务“三农”，树立“领军银行”典范。

在农行两个展区，大家还可以看到“大自然的搬运工”农夫山泉、“0糖0脂0卡”的元气森林以及传承经典咖啡文化的星巴克，现场观众均可通过农行掌银“优惠立减”或开通数字人民币钱包亲身体验。

此次展览，全面展现农行作为金融行业国家主力军，以“三农”县域、绿色金融、数字经营三大战略对我国经济发展起到的积极贡献；展现了农行以科技现代化发展为基础，提升金融服务质量和效率，筑牢金融安全防线，提高广大人民群众的美好生活。农行将坚持以高质量党建引领高质量发展，秉持初心使命，在金融服务乡村振兴、实体经济、百姓民生中做出更大贡献。

(责编：曹淼、李源)

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