爱奇艺2022Q2财报：连续两个季度运营盈利 会员同比增收7%
8月30日，爱奇艺(NASDAQ:IQ)发布截至6月30日未经审计的第二季度财报。财报显示，爱奇艺二季度总营收67亿元人民币，其中会员服务营收43亿元，同比增长7%。实现基于非美国通用会计准则财务指标(non-GAAP)的运营利润为3.44亿元，环比增长5%。这是爱奇艺继一季度首次实现盈利后，连续第二个季度实现运营盈利。
当下，提高运营效率和强调内容质量成为行业的共识。此次财报值得关注的一点是，爱奇艺的提质增效策略继续显现成效。
根据财报显示，爱奇艺在二季度推出大量口碑收入双赢的热门内容、多个关键运营指标保持行业领先的同时，营收成本同比大幅下降24%。根据第三方Quest Mobile数据和云合数据显示，爱奇艺在移动端MAU位列行业第一，戏剧、动画(包括儿童动画)、片库内容等有效播放市场占有率同样排名第一。
二季度，爱奇艺出品内容仍然叫好又叫座。《警察荣誉》8.6的豆瓣评分拿下2022年上半年国产剧最高分；“小逗剧场”《破事精英》的豆瓣评分从开分7.1分后升至7.6分，用户好评不断；“恋恋剧场”播放的《苍兰诀》成为爱奇艺第四部内容热度破万的剧集；原创电影《边缘行者》票房超1.6亿元，成为第二季度国产电影票房的主要贡献者之一；综艺方面，《中国说唱巅峰对决》开播首日吸引超过130万会员观看，多部热门歌曲登上各大音乐榜单；《萌探探探案2》的多部怀旧IP在社交媒体上获得高热讨论。
宏观经济疲软和北京上海等一线城市疫情反复令整体广告承压，但也有好转迹象。爱奇艺创始人、CEO龚宇在分析师电话会议上透露，6月中旬复工复产之后，爱奇艺第二季度自制综艺的广告收入实现了53%的环比增长。此外，得益于对用户群的精准识别和针对大客户定制个性化投放方案，效果广告收入也同比增长了12%。
“在重点内容品类的成本率持续改善的同时，我们提供了丰富的优质内容，用户保持活跃。爱奇艺在第二季度，剧集、综艺、动漫、儿童等频道的ROI同比均有改善。”龚宇说。
降本增效带来的运营表现，让爱奇艺有信心在第三季度升级策略，龚宇称之为“冷静增长”。他认为，这一策略将帮助爱奇艺让用户利益、客户利益和股东利益保持一致，进一步提升商业模式健康度，驱动未来的利润增长和收入增长。
随着暑期档临近尾声，爱奇艺已经上线的《天才基本法》《二十不惑2》以及包括《苍兰诀》等热播内容均受到了用户欢迎。龚宇表示，下半年，新一季“迷雾剧场”将在第四季度回归，综艺节目也将推出《一年一度喜剧大赛2》《做家务的男人4》和《我们民谣2022》等原创内容。动漫儿童内容方面，在季播化、多元化的IP变现策略下，新一季内容将陆续上线。
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