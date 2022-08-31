人民网北京8月31日电 （记者栗翘楚）近年来，新能源汽车市场迎来爆发式增长，产销连续创出新高。据中汽协统计，2021年，我国汽车产销分别完成2608.2万辆和2627.5万辆，同比分别增长3.4%和3.8%，结束了连续3年的下降趋势。新能源汽车销售完成352.1万辆，同比增长1.6倍，连续7年位居全球第一。

长期以来，国内高端汽车市场份额主要由国外传统豪华车品牌占据，即便自主品牌性价比更高，仍难以与其抗衡竞争。然而，伴随着汽车智能化、电动化的步伐加快，中国豪华汽车市场的格局正在发生改变。

和以前相比，现在的汽车消费市场更加多元化，消费者更青睐自主品牌新能源汽车。

业界人士表示，当前，我国新能源汽车市场结构加速从哑铃型向纺锤形优化，中高端市场将是车企必争之地，由此可见，中高端价格区间赛道将愈发拥挤，其中核心技术、质量、产品力、服务保障等至关重要。

据近几个月乘联会相关数据分析，主流中国品牌新能源汽车表现走强，中国品牌车型在高端市场突破明显，成为高端新能源车市场的主要力量。

面对竞争日益激烈的市场，自主品牌需要在更多细分领域全面参与市场竞争，而MPV正成为各大主机厂的蓄力新赛道，尤其是中国开放三胎的政策发布后，中国的家庭人口结构将会发生很大变化，MPV一定会成为下一个热点领域，自主品牌的高端化发展在该领域同样不容有失。

而与十年前相比，如今的新能源汽车无论在市场规模，还是用户认可方面都有大幅提升。曾经遥不可及的自主品牌车型售价“天花板”，在新能源汽车领域终于频频触达。

腾势D9。受访者供图

8月23日，腾势D9正式上市，新车在此前预售车型上增加了一款EV纯电版车型，共推出2个版本7款车型，售价区间为32.98万元-45.98万元，和1款创始限量版车型售价66万元。

当前，随着时代发展、家庭用车结构变化、汽车消费升级等因素的综合作用，MPV市场高端化、智能化、新能源化的趋势已成大局。

作为腾势品牌破局高端新能源MPV的主打车型，腾势D9围绕新豪华、智慧、安全、用户生态四大方面，为用户带来别样出行体验。据统计，自5月16日腾势品牌焕新暨D9预售发布会以来，D9订单已累计突破4万辆。

2022是腾势品牌焕新、产品序列陆续面世的一年。日益完善的产品矩阵，确立了在各个细分市场的领势地位，以时代先驱的姿态，领创新豪华全优出行新格局。

腾势相关负责人介绍，面对不断涌现的新机遇和新挑战，腾势在创新发展中“聚势”前行，向着智慧出行新势界大踏步迈进，全面拥抱汽车行业“电动化、智能化、网联化、共享化”的潮流大势。

发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路，是应对气候变化、推动绿色发展的战略举措。与此同时，也是自主品牌实现“弯道超车”的前提。业内人士认为，在“百花齐放”的过程中，自主品牌在科技感、智能化方面往往有大胆的尝试和亮点，成为其收获消费者青睐的优势。

(责编：王仁宏、高雷)

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