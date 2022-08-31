黄盛

“稳中有进、稳中提质。”在8月30日举办的2022年中期业绩新闻发布会上，中国工商银行行长廖林这样总结工行上半年的经营业绩。

据介绍，上半年在有力有效推进统筹疫情防控和经济社会发展工作、逐步稳经济政策效应、释放推进经济实现较快企稳回升的过程中，银行作为产业经济的“源头活水”备受各界关注。作为国有银行代表，工商银行服务实体展现担当，各类风险稳中可控，改革动能持续释放，在助力稳增长中交出一份稳中有进、稳中提质答卷，再次印证了我国经济韧性足、潜力大、空间广的特点以及稳经济各项政策进一步落地见效的一抹亮色。

报告期内，工商银行实现营业收入4438亿元，同比增长4.1%；实现归母净利润1715.06亿元，同比增长4.9%。在亮眼的经营数据背后，既是工商银行在上半年应对冲击和挑战时表现出的市场韧性，也展现出在认真落实稳经济一揽子措施过程中，银行业支持制造业等实体经济发展、助力国内经济企稳回升的责任担当。

近三年工商银行净利润及增长。 数据来源：Wind客户端

服务实体经济稳字当头、靠前发力

今年5月，国务院印发《扎实稳住经济的一揽子政策措施》。其中，将今年普惠小微贷款支持工具额度和支持比例增加一倍，鼓励对中小微企业和个体工商户、货车司机贷款、受疫情影响的个人住房与消费贷款等实施延期还本付息等5项货币金融政策备受关注。此后，稳经济又有一系列重磅措施出台，包括增加3000亿元以上政策性开发性金融工具额度、依法用好5000多亿元专项债结存限额等，再次丰富了货币金融政策的“工具箱”。

用好“工具箱”形成组合效应，有力支持实体经济、推动经济企稳向好、保持运行在合理区间成为上半年银行业绕不开的工作。中国人民银行数据显示，上半年社会融资规模增量累计为21万亿元，比上年同期多3.2万亿元。其中，对实体经济发放的人民币贷款增加13.58万亿元，同比多增6329亿元。

就工商银行而言，上半年坚持“稳”字当头、靠前发力、突出重点，在助力稳大盘中实现新突破。

2022年中期业绩报告显示，工商银行上半年境内人民币贷款新增1.61万亿元，同比多增近3500亿元；人民币债券投资比年初增加8000多亿元，有效对接了地方政府债券早下达、早发行。在投放结构上，制造业贷款同比增长29%，增量是上年同期的3.5倍；制造业中长期贷款和信用贷款这两项指标均突破万亿大关。普惠贷款比年初增长27.4%；绿色贷款余额突破3万亿元，比年初增加超过5000亿元；特别是基础设施贷款比年初增加4600亿元；与此同时，涉农贷款已经突破了3万亿元，增速16%以上；战略性新兴产业贷款增速38%以上，其中“专精特新”企业贷款增速70%以上。

“在信贷投放上，我们坚持突出主责主业，突出支持经济重点领域和薄弱环节。”廖林表示，接下来工商银行的信贷投放将总量同比增加，结构继续优化，重点更加突出，并继续加大逆周期信贷投放力度，支持扩投资、促消费，扎实稳住经济大盘。

资产质量平稳向好、稳中可控

银保监会数据显示，截至今年6月末，银行业保险业总体运行稳健，风险抵御能力持续增强，银行业资本和拨备水平、保险偿付能力充足，有序推进高风险中小银行和保险、信托机构风险处置。支持地方政府发行专项债补充中小银行资本，拓宽资本补充渠道。继续加大不良资产处置力度，上半年处置不良资产1.41万亿元，同比多处置2197亿元。持续压降高风险影子银行业务，上半年委托贷款和信托贷款合计减少3806亿元。

不良资产不仅可能会影响银行的资金周转，导致银行财务状况恶化，甚至还会制约社会资源的合理配置。“受疫情和经济下行压力的影响，当前银行经营环境复杂严峻，一些受疫情和经济周期影响大的行业和客户经营比较困难，这方面的资产质量面临着压力和挑战。”工商银行副行长王景武表示，今年以来，工商银行坚持从政治和全局高度防范化解金融风险，统筹发展和安全，不断深化全面风险管理体系建设，有效管控各类风险，资产质量总体平稳向好。

2022年中期业绩报告显示，截至6月末，工商银行不良率1.41%，比年初下降0.01个百分点；逾期贷款率1.2%，比年初下降0.03个百分点；逾期贷款与不良贷款的“剪刀差”比年初扩大88亿元，连续9个季度保持为负。同时，上半年，工商银行清收处置不良贷款近1000亿元，同比多处置105亿元；贷款中余额占比较高的新型城镇化、交通运输、能源等基建板块的整体不良率保持在1%以内，个人类贷款整体不良率为0.56%，关注贷款率达1.87%，比年初下降0.12个百分点。

王景武说，工商银行将在有效支持实体经济的同时，坚持差异化信贷政策，不断提升资产选择能力，坚持优投优贷，处理好投放增长和防范风险的关系；坚持系统思维，稳妥、精准处置化解重点领域、重点客户的资产风险，继续稳妥做好房地产、地方政府债务等领域的风险防范化解工作。同时，持续提升风险资产经营水平，灵活运用多种处置方式，提升核销资源撬动比例和风险资产处置质效。

新市民金融服务突出“保”“强”“增”

从2021年的《政府工作报告》中被首度提及，到2022年3月，中国保监会、中国人民银行发布《关于加强新市民金融服务工作的通知》，“新市民”这一群体，已然成为了社会新经济、新消费中不可忽视的一股力量。推出优化信用评级体系、加大金融产品创新力度等一系列新市民金融服务，让新市民不仅“落得住脚”，更要“扎得下根”，也成为银行保险机构在今年上半年创新产品、拓宽渠道的重要工作之一。

今年7月14日，在银保监会举行的通气会上，银保监会有关负责人表示，截至目前，22家银保监局会同省(区市)相关部门出台了专项支持政策，1798家银行保险机构共有2.88万个金融产品覆盖新市民。

其中，工商银行在上半年率先推出新市民“1+3+X”综合金融服务方案，也就是以新市民专属介质为依托，重点围绕新市民“安居、创业、医疗社保”三大核心需求打造服务场景，渐进式推进养老、就业、金融素养提升等“延伸场景服务”，并着力打造全方位、专门化的金融服务体验。

工商银行副行长郑国雨用“保”“强”“增”三个字概括了工商银行的新市民金融服务。“保”即保基本，着力解决新市民后顾之忧，全力为其工资支付和发放提供金融服务保障；“强”即强基础，助力兜牢民生底线，积极为医保、社保等民生保障领域做好配套金融服务；“增”即增活力，依托数字技术，探索为新市民及其创办的企业精准画像，加强信用贷款支持。

数据显示，上半年针对新市民就业创业比较集中的餐饮、物流、批发零售等行业，工商银行推出“用工贷”融资产品，提供主动授信支持，到6月末，“用工贷”已经达到155亿元；结合疫情防控需要，还推出便捷开立个人工资账户服务，方便新市民开户和及时收到工资，截至6月末，已服务用工单位36万户，服务单位员工4000多万人。

“接下来，工商银行继续保持昂扬奋进姿态，扎实推进“稳进改”各项工作，坚定不移走好中国特色金融发展之路，践行金融工作的政治性、人民性，提升金融服务的适应性、竞争力、普惠性，不断巩固做强做优做大的优势。”廖林表示。

(责编：王仁宏、高雷)

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