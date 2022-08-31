人民网北京8月31日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）消息，8月31日，为期62天的铁路暑运圆满结束。7月1日至8月31日，全国铁路累计发送旅客4.4亿人次，日均716.8万人次，高峰日发送旅客873.5万人次，客流平稳有序；累计发送货物6.5亿吨，同比增加4537万吨，增长7.5%，货运保持高位运行。

国铁集团运输部负责人介绍，国铁集团认真贯彻落实党中央、国务院稳住经济大盘部署要求，高效统筹疫情防控和客货运输，加大保通保畅工作力度，提升客货运输服务品质，较好满足了人民群众暑期出行和物流服务需求，为我国经济稳定运行提供了有力支撑。

一是加强站车疫情防控，营造健康安全出行环境。针对暑期疫情多点散发的情况，及时调整运输组织，停开、减开涉疫地区旅客列车，限售或停售涉疫地区车票，防止疫情通过铁路传播。严格落实国家第九版疫情防控方案，持续做好测温验码、通风消毒、分散候车、应急处置等工作，增加站车非接触式服务，引导旅客规范佩戴口罩、减少聚集，营造良好出行环境。加快推进铁路12306系统共享防疫数据，在部分车站试点推行票、证、人、健康码、核酸检测数据“一体化核验”，方便旅客出行。加强铁路口岸疫情防控，实行“人货分离、分段运输”策略，优化劳动组织模式，坚持人、车、物、环境同防，铁路口岸未发生疫情输入情况。

二是精准实施“一日一图”，充分满足旅客出行需求。针对暑期学生流、探亲流、旅游流叠加、部分地区客流相对集中的情况，加强12306售票数据分析，科学安排旅客列车开行，实施“一日一图”，精准匹配运力和需求，全国铁路日均开行旅客列车8367列；在部分热门方向和区间，采取动车组重联运行、普速客车加挂车辆、启用热备车组等措施，及时增加运力投放；充分用好郑渝高铁襄阳至万州段、济郑高铁濮阳至郑州段、和若铁路等新线资源，积极推动“高铁+旅游”融合发展，推动铁路和景区客流同步增长，为旅游经济复苏注入了新动力；针对部分地区出现严重汛情，果断采取调整径路、降速运行、减开列车等主动避险措施，确保铁路运输安全万无一失。

三是落实保通保畅措施，保障国计民生重点物资运输。深入开展电煤保供专项行动，优先安排运力，用好大同至秦皇岛、唐山至包头、瓦塘至日照、浩勒报吉至吉安、兰州至乌鲁木齐等主要煤运通道和繁忙干线，主动对接各大电厂运输需求，实施精准保供，确保电煤应装尽装、高效送达，满足各地迎峰度夏急需。精心组织夏粮运输，开辟绿色通道，强化全程盯控，国家铁路累计发送粮食1703万吨，同比增长2.5%。加强铁路国际联运组织，提升铁路口岸运输能力和通关便利化水平，保障国际产业链供应链稳定畅通，中欧班列、西部陆海新通道班列、中老铁路跨境货物列车保持稳定开行。中欧班列累计开行3059列、发送货物30万标箱，同比分别增长13%、14%；西部陆海新通道海铁联运集装箱班列发送11.4万标箱，同比增长7%；中老铁路发送跨境货物42万吨。

四是加强客货运输服务，不断提升旅客货主体验。客运服务提质升级，在全国铁路4000余趟动车组上推广“铁路畅行码”服务，完善服务界面和系统功能，推动铁路在途服务转型升级；在银西高铁等线路实施“计次票”“定期票”新型票制，目前新型票制已覆盖35条线路、392个车站，备受商务通勤旅客青睐；加强重点旅客服务，通过12306网站、电话、APP等多种渠道受理预约，提供优先进站、协助乘降、便利出站等贴心服务；落实站车空调、餐饮、保洁等基本服务，营造温馨舒适的出行环境；坚持“让信息多跑路、让货主少跑腿”，持续优化铁路95306服务流程和系统功能，提升网上货运办理效率。

(责编：王连香、高雷)

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