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央企加大科技创新力度 让更多新材料“飞入寻常百姓家”

2022年08月31日18:00 | 来源：人民网
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人民网北京8月31日电 （记者杜燕飞）0.03毫米柔性可折叠玻璃、经3D打印工艺加工制成的陶瓷印章……日前，在中国建材集团有限公司（以下简称中国建材集团）举行的第三届“善用资源”开放日活动中，记者发现许多新材料已经“飞入寻常百姓家”，更好地服务百姓生活。

超薄电子信息显示玻璃系列。人民网记者 杜燕飞摄

最常见的玻璃，是一种硅酸盐类非晶无机非金属材料，具有良好的可塑性和通透性。近年来，中国建材集团加强研发和集成创新，实现了0.12毫米超薄触控玻璃、0.03毫米柔性可折叠玻璃、8.5代TFT-LCD玻璃基板等关键核心技术突破和工业化量产，推进了相关制造领域的国产化进程。自主研发的铜铟镓硒和碲化镉光伏玻璃用于建筑发电，建成世界单体规模最大的12万平方米薄膜光伏一体化建筑，总装机容量达到10兆瓦。

据介绍，近年来，中国建材集团加快在新材料领域布局，一方面加大关键技术攻关力度，服务国家重大战略需求；另一方面坚持产业化导向，打造完整产业链并推动产业向高端化、量产化、全球化方向发展，让新材料更多“飞入寻常百姓家”。目前，已形成了包括高端胶凝材料、石膏板、玻璃新材料、高性能玻璃纤维、高性能碳纤维、兆瓦级风电叶片、薄膜太阳能电池等新材料产品成套技术与装备集群。

“‘善用资源日’是中国建材对外开放交流的重要窗口，向世界展示建材企业日新月异的变化。”中国建材集团党委书记、董事长周育先表示，今年6月，中国建材集团正式转为国有资本投资公司，中国建材将有效发挥材料产业特色，更好满足强国复兴伟业和人民美好生活需要，为实现我国建材工业高水平自立自强贡献力量。

“自‘两材重组’6年来，中国建材集团深化改革创新，在关键材料等核心技术领域取得突破，发挥了行业产业龙头带动作用，更好地支撑实体经济发展。”国资委宣传工作局副局长侯洁表示。

(责编：王仁宏、高雷)
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