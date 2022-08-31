人民网北京8月31日电 （记者申佳平、王震）8月31日，在2022年国家网络安全宣传周新闻发布会上，中央网信办网络安全协调局副局长、一级巡视员高林介绍，2022年国家网络安全宣传周（以下简称“网安周”）定于9月5日至11日举行。本届网安周期间，将揭晓首批国家网络安全教育技术产业融合发展试验区。

高林表示，建设国家网络安全教育技术产业融合发展试验区，目的是探索网络安全教育技术产业融合发展的新机制新模式，形成一系列鼓励和支持融合发展的制度和政策，培育一批支撑融合发展的创新载体，推动在全国范围内形成网络安全人才培养、技术创新、产业发展的良好生态。通过试验区，希望在地方上总结可以借鉴、可以复制、可以推广的经验做法。

高林具体介绍，国家网络安全教育技术产业融合发展试验区的建设主要是从四个方面来开展的。

一是创新网络安全教育模式，围绕建立校企联合培养机制、建立网络安全实训新机制、探索特殊人才评价新机制等开展试验。

二是加强网络安全技术创新，重点围绕建设新型研发机构、建立成果转化激励制度等开展试验。

三是优化网络安全产业环境，重点围绕支持新技术新产品应用、实施大学生创业计划、探索网络安全公共服务模式等开展试验。

四是促进网络安全资源共享，重点围绕共享网络安全基础设施、汇聚区域网络安全数据、建设常态化宣传教育平台等进行试验。

关于试验区建设的整体设计，高林介绍，中央网信办将会同有关部门协调推进试验区的建设。教育部会在招生计划、经费保障、专业建设、课程建设、教改研究等方面对相关高校给予支持，布局建设一批网络安全领域的教育部工程研究中心。科技部会支持建设网络安全领域的国家级创新平台，在国家科技计划项目中安排上给予积极支持。工信部在网络安全技术应用试点示范等产业政策方面将予以支持。

(责编：申佳平、高雷)

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