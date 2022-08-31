人民网北京8月31日电 （记者申佳平）8月31日，在2022年国家网络安全宣传周新闻发布会上，中共合肥市委副书记、合肥市人民政府市长罗云峰表示，合肥市将努力用五年左右时间，推动网络安全产业规模翻两番。

罗云峰表示，近年来，合肥一手抓科技创新，一手抓战略性新兴产业发展，打造了“芯屏汽合、急终生智”的现象级产业地标。作为合肥市16个战略性新兴产业的链条之一，合肥重点扶持、聚力发展网络安全产业，目前已经取得了一定成效。

一是产业发展态势良好。目前，合肥集聚了网络安全企业150多家，其中规模以上的企业50多家，2021年实现营收超过110亿元。行业龙头企业迅速发展，领军企业高频出现，创新型中小企业快速成长，逐渐形成了“基础设施层-产品服务层-新兴应用层”的网络安全产业链条。

二是人才资源加速汇聚。合肥拥有网络安全国家级高层次领军人才50多人，基础人才1000多人，从业人员近5万人。

三是技术标准行业领先。合肥先后参与制定网络安全核心国家行业标准20多个，申请核心网络安全专利200余件，像量子保密通信、主动防御等一批信息领域的尖端技术、前沿成果加速产业化，并在基础安全、人工智能安全、量子安全、工控安全、安全攻防五大领域形成了领先优势。

罗云峰表示，下一步，合肥将用好用活创新活跃强劲、产业特色鲜明、人才资源富集的优势，同时充分用好国家网络安全宣传周重要平台，抢抓重要机遇，进一步促进和提升网络安全产业规模和质量。

一是系统布局。加强网络安全技术、人才、标准、平台、产业等方面的统筹规划，推动网络安全产业集群发展壮大，目标是努力用五年左右时间，让网络安全产业的规模翻两番。

二是强化政策扶持。完善促进网信事业和网络安全产业发展的支持政策，加大对网络安全技术攻坚和人才培养的支持力度，加大网络安全企业在财税、投融资、政府采购等方面的支持力度。

三是发展壮大企业。再培育扶持一批具有竞争力的网络安全企业，力争到2025年再集聚培育一批网络安全核心企业，争取培育几家具有重要国际影响力的网络安全领军企业。

(责编：申佳平、高雷)

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