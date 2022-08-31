人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技>>2022年财经专题>>大学生就业“护航计划”

云南楚雄州在昆举办推介招聘会 提供300余个就业岗位

2022年08月31日10:33 | 来源：新华网
小字号

原标题：云南楚雄州在昆举办推介招聘会 提供300余个就业岗位

　　楚雄州2022年招才入楚推介招聘会8月26日在昆明海埂会堂举办，共有楚雄州内30家优质重点企业参加招聘，提供就业岗位314个，将吸纳2547名各类专业人才和高校毕业生到楚雄就业。

　　此次推介招聘会由云南省人力资源和社会保障厅、云南省教育厅、楚雄州人民政府联合举办，推介招聘会主题为“智汇楚雄、才聚未来”，旨在进一步做好2022年高校毕业生就业创业服务工作，搭建好高校毕业生就业供需对接平台，加大高校毕业生招引力度，夯实青年人才支撑，助推楚雄州高质量发展。

　　推介会上，楚雄州人民政府分别与省内7家高校及云南省人力资源和社会保障厅签订了合作框架协议；楚雄州人力资源和社会保障局与云南人力资源开发有限责任公司、云南中智人力资源有限公司分别签订了合作框架协议。据了解，当天共有近500名各类人才前来参与应聘，线上参与招聘会人数达2000人。

　　下一步，楚雄州将聚焦用人主体、产业发展和人才需求，不断创新人才政策，搭建人才干事创业平台，激励保障各类人才在楚雄大展才华、大显身手、安居乐业、成就梦想。（和恺）

(责编：曹淼、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
我国网民规模达10.51亿 互联网普及率达74.4%
　　人民网北京8月31日电 （记者王震）中国互联网络信息中心（CNNIC）今日发布第50次《中国互联网络发展状况统计报告》（以下简称：《报告》），截至2022年6月，我国网民规模为10.51亿，互联网普及率达74.4%。 互联网基础建设全面覆盖，用户规模稳步增加 《报告》显示，在网络基础资源方面，截至2022年6月，我国域名总数为3380万个，“.CN”域名数为1786万个，IPv6地址数量为63079块/32，较2021年12月增长0.04%。…
指数显示：建筑业生产活动继续扩张 带动预期升温
　　人民网北京8月31日电 （记者赵竹青）据中国物流与采购联合会网站消息，中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心发布的2022年8月份中国非制造业商务活动指数显示，建筑业商务活动指数为56.5%。虽低于上月2.7个百分点，但仍位于较高景气区间，建筑业生产活动继续扩张。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部