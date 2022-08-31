原标题：云南楚雄州在昆举办推介招聘会 提供300余个就业岗位

楚雄州2022年招才入楚推介招聘会8月26日在昆明海埂会堂举办，共有楚雄州内30家优质重点企业参加招聘，提供就业岗位314个，将吸纳2547名各类专业人才和高校毕业生到楚雄就业。

此次推介招聘会由云南省人力资源和社会保障厅、云南省教育厅、楚雄州人民政府联合举办，推介招聘会主题为“智汇楚雄、才聚未来”，旨在进一步做好2022年高校毕业生就业创业服务工作，搭建好高校毕业生就业供需对接平台，加大高校毕业生招引力度，夯实青年人才支撑，助推楚雄州高质量发展。

推介会上，楚雄州人民政府分别与省内7家高校及云南省人力资源和社会保障厅签订了合作框架协议；楚雄州人力资源和社会保障局与云南人力资源开发有限责任公司、云南中智人力资源有限公司分别签订了合作框架协议。据了解，当天共有近500名各类人才前来参与应聘，线上参与招聘会人数达2000人。

下一步，楚雄州将聚焦用人主体、产业发展和人才需求，不断创新人才政策，搭建人才干事创业平台，激励保障各类人才在楚雄大展才华、大显身手、安居乐业、成就梦想。（和恺）

(责编：曹淼、李源)

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