人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

2022年国家网络安全宣传周将于9月5日至11日举办

2022年09月01日08:11 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报北京8月31日电  （记者亓玉昆）记者从8月31日召开的2022年国家网络安全宣传周新闻发布会上获悉：2022年国家网络安全宣传周将于9月5日至11日在全国范围内统一举办，开幕式将在安徽省合肥市举行。

　　2022年国家网络安全宣传周由中央宣传部、中央网信办、教育部、工业和信息化部、公安部、中国人民银行、国家广播电视总局、全国总工会、共青团中央、全国妇联等部门联合举办。主题为网络安全为人民，网络安全靠人民。

　　中央网信办网络安全协调局有关负责人在会上介绍，自2014年首届网安周举办以来，各地区各部门以百姓通俗易懂、喜闻乐见的方式，宣传网络安全理念、普及网络安全知识、推广网络安全技能，广泛开展网络安全进社区、进农村、进企业、进机关、进校园、进军营、进家庭活动，有力推动全社会网络安全意识和防护技能的提升，对于维护国家网络安全、保障人民群众合法权益具有重要意义。

　　2022年国家网络安全宣传周期间，将举办开幕式、网络安全博览会、网络安全技术高峰论坛、网络安全赛事、网络安全教育云课堂、首批国家网络安全教育技术产业融合发展试验区授牌仪式等重要活动。还将举办校园日、电信日、法治日、金融日、青少年日、个人信息保护日等主题日活动。

　　其中，网络安全博览会将有60余家单位、企业参与。针对社会关注的汽车数据安全问题，还将首次组织汽车企业在博览会上亮相，通过现场演示增强民众安全意识。


　　《 人民日报 》（ 2022年09月01日 07 版）
(责编：申佳平、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
中国研发经费投入连续6年保持两位数增长
　　据新华社北京8月31日电  （魏玉坤、欧立坤）记者31日从国家统计局获悉，2021年我国研究与试验发展（R&D）经费投入总量为2.8万亿元，比上年增长14.6%，增速比上年加快4.4个百分点，已连续6年保持两位数增长。国家统计局社科文司首席统计师李胤表示，从国际比较看，我国R&D投入继续呈现大体量、高增长特点。…
上半年全国铁路建成投产新线2043.5公里
　　据新华社北京8月31日电  （樊曦、徐皓冰）中国国家铁路集团有限公司31日发布的数据显示，2022年上半年，铁路发展稳中有进，有力服务党和国家工作大局，发送货物19.46亿吨，同比增长5.5%，建成投产新线2043.5公里。国铁集团财务部负责人介绍，上半年，铁路部门加大保通保畅工作力度，月度货物发送量连创历史新高，实现货运收入2344亿元，同比增长9.6%。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部