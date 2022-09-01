上半年全国铁路建成投产新线2043.5公里
2022年09月01日08:15 | 来源：人民网－人民日报海外版
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据新华社北京8月31日电 （樊曦、徐皓冰）中国国家铁路集团有限公司31日发布的数据显示，2022年上半年，铁路发展稳中有进，有力服务党和国家工作大局，发送货物19.46亿吨，同比增长5.5%，建成投产新线2043.5公里。
国铁集团财务部负责人介绍，上半年，铁路部门加大保通保畅工作力度，月度货物发送量连创历史新高，实现货运收入2344亿元，同比增长9.6%。中欧班列开行7514列、发送货物72.4万标箱，同比分别增长2%、3%；西部陆海新通道班列发送货物37.9万标箱，同比增长33%。全国铁路完成固定资产投资2853亿元，完成全年进度计划较去年多2.1个百分点，投产新线2043.5公里，其中高铁995.9公里。
(责编：申佳平、陈键)
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